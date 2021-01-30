Общество 30.01.2021 11:43
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30.01.2021 11:43
Трудным подросткам, которые находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области, рассказали и показали какой ценой досталась победа под Сталинградом. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке, о первых днях начала Сталинградской битвы, ее героях и исходе сражения рассказала подросткам заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева.
Ребятам дали возможность прикоснуться к ценному экспонату музея: в своих руках каждый из воспитанников смог подержать кусок земли, взятый из эпицентра военных действий - с вершины Мамаева кургана. «Его сложно назвать землей, скорее это - сплав металла», - рассказывает Светлана Аргасцева. В марте 1943 года оператор Орлянкин, снимающий кадры военной хроники, поднял его на вершине Мамаева кургана, и спустя многие десятилетия его семья передала этот артефакт в музей-заповедник «Сталинградская битва».
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