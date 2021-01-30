На ж/д вокзале Волгограда температурящих пассажиров выявляют приборы

Общество 30.01.2021 09:30
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30.01.2021 09:30
Инфракрасные системы измерения температуры тела установлены в досмотровых зонах железнодорожного вокзала в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, специальные датчики позволяют производить необходимые замеры бесконтактным способом. Вся информация, получаемая в режиме реального времени, выводится на компьютер.
Теперь, если заходит пассажир с повышенной температурой, система подает звуковой сигнал и выводит соответствующее сообщение на монитор. Затем человеку рекомендуют обратиться к медицинскому работнику.
В целях профилактики инфекционных заболеваний на волгоградском железнодорожном вокзале в залах ожидания ранее были установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук. Помещения вокзала регулярно дезинфицируют, а граждан информируют о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.
Железнодорожный вокзал Волгограда ежедневно посещают около 7 тысяч человек.
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