На ж/д вокзале Волгограда температурящих пассажиров выявляют приборы





Инфракрасные системы измерения температуры тела установлены в досмотровых зонах железнодорожного вокзала в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, специальные датчики позволяют производить необходимые замеры бесконтактным способом. Вся информация, получаемая в режиме реального времени, выводится на компьютер.

Теперь, если заходит пассажир с повышенной температурой, система подает звуковой сигнал и выводит соответствующее сообщение на монитор. Затем человеку рекомендуют обратиться к медицинскому работнику.

В целях профилактики инфекционных заболеваний на волгоградском железнодорожном вокзале в залах ожидания ранее были установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук. Помещения вокзала регулярно дезинфицируют, а граждан информируют о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.

Железнодорожный вокзал Волгограда ежедневно посещают около 7 тысяч человек.



