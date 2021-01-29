Здравоохранение 29.01.2021 19:34
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29.01.2021 19:34
В Волгоградскую область поступила вакцина от коронавируса в новой фасовке. При использовании ампул, рассчитанных на одну дозу, медикам не нужно формировать группы по пять человек из желающих сделать укол. При этом пузырьки с препаратом от COVID-19 стандартного размера также используется в прививочных центрах.
Как рассказал ИА Высота 102» главный врач Волгоградского областного центра крови Павел Коновалов, сегодня в медучреждение поступило 12817 доз препарата «Спутник V», которые хранятся в морозильных камерах при температуре -18 градусов. С завтрашнего дня очередная партия вакцины начнет поступать в поликлиники.
В прививочных центрах, как отметили в облздраве, формируются долгосрочные списки желающих получить вакцину – на ближайшую неделю очередность вакцинируемых уже сформирована.
Записаться на инъекцию можно по телефону регистратуры или при личном посещении поликлиники. Если медработники по телефону поясняют, что запись сейчас невозможна – это говорит о том, что очередь в этом учреждении на ближайшее время уже сформирована. «Это не означает, что вы останетесь без вакцины – записаться и сделать прививку можно в любом прививочном центре, независимо от места жительства», - подчеркнули в профильном ведомстве.
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