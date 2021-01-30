Общество

Не было бы счастья… или как онлайн перевернул жизнь «продвинутых» стариков

Общество 30.01.2021 16:41
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30.01.2021 16:41


Последний год изменил ритм жизни многих, и, прежде всего, тех, кому за 80. Вроде силы есть, а гулять нельзя, и общаться хочется, но небезопасно. Читатель ИА «Высота 102» поделился, как изменилась жизнь его 89-летней мамы в период пандемии, и далеко не в худшую сторону.
Началось с того, что за пенсией, которая перечислялась на сберкнижку, ходить стало проблематично. Уже весной пожилым пришлось изолироваться дома. Для того, чтобы сохранить свой привычный активный ритм жизни еще бодрого человека, женщина предприняла ряд мер.
Шаг 1. Открыла карту МИР, в МФЦ написала заявление на перечисление пенсии на карту
Вот она, заветная карточка: теперь можно, как все вокруг, не шелестеть купюрами на кассе —  приложил пластик к терминалу и оп!… покупка оплачена! Но как следить за своими финансами, тем более, что на книжке еще осталась значительная сумма? «Интернет в помощь», — призывал ноутбук, который использовался последние 5 лет лишь для просмотра прогноза погоды, новостей и игры в «паука».
Шаг 2. Завела личный кабинет в web-версии «Сбербанк Онлайн»
Здесь, конечно, не обошлось без помощи семьи. Но очень скоро  пенсионерка без проблем стала входить в личный кабинет и отслеживать свои финансы, «привязала» к мобильному банку и счет сберкнижки, поскольку туда продолжают поступать социальные выплаты. Кстати, определенную сумму на вклад  она  регулярно переводит там же, в Сбербанк Онлайн, между своими счетами.
Шаг 3. На оплату ЖКХ стала тратить не более 15 минут в месяц
С первым платежом женщине помогли родные, да и оставались сомнения — а вдруг деньги не дойдут? Но когда в новых квитанциях задолженности не оказалось, появилась уверенность: платежи проходят! И не нужно выходить из дома в непогоду, спешить в банк, на почту, а потом подшивать чеки… Удобно, что в «Сбербанк Онлайн» хранится история всех операций, по любому платежу.
Шаг 4. Копилка полезных привычек пополнилась онлайн-оплатой за интернет и сотовую связь
Задача, поставленная младшим поколением — всегда быть на связи — тоже решена. Женщина настроила автоплатеж за телефон и интернет, и больше не нужно вспоминать, когда подошел срок оплаты. Регулярные операции совершает сам банк, накануне отправляя СМС с информацией о платеже. На этом процесс приобщения к онлайну не закончился: заказанные родственниками продукты до дома доставлялись через Сбермаркет. «Хочу сама продукты выбирать», - решила тогда мама нашего читателя.
Шаг 5. Продукты начала заказывать через Сбермаркет
Первое время этот ресурс предлагал совершать покупки лишь в одном магазине, но уже через пару месяцев в перечне появился и любимый супермаркет, ассортимент которого она хорошо знала. Раз в неделю курьер доставляет до квартиры все, что необходимо – от овощей и хлеба до стирального порошка и мыла. Самое важное – минимум контактов и нагрузок, самое интересное – можно выбрать что-то новенькое, ведь времени для этого – вагон. Никто не торопит, и толпиться на кассе тоже нет необходимости.
Шаг 6. Обнаружила интерес к другим интернет-возможностям
В поисках необходимых лекарств семья нашего читателя стала проверять их наличие в аптеках Волгограда в интернете. «Разве так можно»?, – задалась вопросом пожилая волгоградка и теперь активно пользуется и этим. Ведь экономия времени позволяет заниматься любимыми делами – прогулками, шитьем, чтением, просмотром любимых фильмов, вязанием и приготовлением вкусных блюд. Кроме того, стало возможным и заказывать интересные книги. Проблем с подарками внукам и подругам тоже не стало — достаточно  перечислить деньги в подарок онлайн с теплыми поздравлениями в комментариях.
«Очень важно для пожилых людей остаться в социуме, не оторваться от жизни, быть в курсе всех изменений, – написал наш читатель. – Достаточно только поддержать их в стремлении к новому и оказать помощь на начальном этапе. Конечно, важно учесть также способность и желание стариков грамотно пользоваться этими возможностями. В частности, моя мама с высшим образованием уже после 80 лет не раз подтверждала свою квалификацию компьютерными тестами. Возможно, это подготовило ее к успешному освоению нового. Видя, что в ее жизни в связи с пандемией не произошло значительных изменений, желаю всем приобщить своих родителей к использованию интернета».

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