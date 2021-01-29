Зонтичный антифрод-комплекс банка «Открытие» стал проектом года по версии издания Global CIO

Экономика 29.01.2021 20:15
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29.01.2021 20:15
Банк «Открытие» стал победителем в номинации «Безопасность» конкурса Проект года-2020, который проводит официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Комплекс превентивного мониторинга для обнаружения финансового мошенничества банка «Открытие» получил самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских и международных компаний. Эксперты премии оценили масштаб проекта, его сложность и важность для компании, а также значимость для всей ИТ-отрасли.
В этом году конкурс прошел уже в девятый раз, заявки на участие подали более 300 проектов.
Комплекс на базе решения Nice Actimize был внедрен в банке «Открытие» в 2020 году. Он позволяет централизованно, используя более 15 систем банка, предотвращать фрод (мошенничество) по платежным операциям, а также обеспечивать соблюдение требований регулятора. Новая система дала возможность создавать комплексные критерии выявления подозрительных транзакций и быстрее реагировать на изменения мошеннических схем, таким образом сделав защиту средств клиентов более надежной.
Дмитрий Первухин, вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития банка «Открытие»: «Строительство транзакционной артерии платежных операций во всех каналах было нетривиальной задачей. Реализация проекта позволила вывести из эксплуатации устаревшие системы, снизить стоимость сопровождения и повысить скорость обновлений и развития антифрод-системы. Впервые в России зонтичный антифрод-комплекс внедрялся в сжатые сроки параллельно с масштабной интеграцией ИТ-ландшафтов при объединении нескольких банков».
Илья Сулоев, вице-президент, директор департамента информационной безопасности банка «Открытие»: «Победа в одной из самых актуальных на сегодняшний день номинаций премии Global CIO, связанной с кибербезопасностью – высокая оценка результатов нашей работы. Прозрачный подход к выбору платформы системы, сильная внутренняя экспертиза и слаженная работа команды позволили нам реализовать важный инструмент противодействия электронному мошенничеству нестандартно, быстро и, согласно экспертным оценкам, дешевле многих других рыночных проектов. Благодарю нашу команду за успешную реализацию проекта и организаторов мероприятия за возможность рассказать о том, что мы делаем для поддержки развития бизнеса и обеспечения его устойчивости».
Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group: «Премия Gloabal CIO «Проект Года» – ключевая премия российского ИТ-рынка. В номинации «Безопасность» конкуренция традиционно очень высокая: российские компании уделяют большое внимание информационной безопасности и применяют в этой области самые передовые технологии. Все проекты участников в этом году были на мировом уровне. Выиграть премию при таком уровне конкуренции особенно приятно».
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