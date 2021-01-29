Общество

Температурные качели и дождь: погода в Волгоградской области снова испортится

Общество 29.01.2021 17:47
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29.01.2021 17:47


Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на автодорогах Волгоградской области 30-31 января. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях в выходные ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, колебания температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок и порывистый ветер до 15-17 м/с. Местами возможно ухудшение видимости до 300-800 метров из-за тумана. 
Обеспечивать бесперебойные проезд на подведомственных федеральных автодорогах в 5 регионах будут 513 единиц техники (в Рязанской области - 30, в Тамбовской - 171, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 184, в Ростовской - 115). 
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рекомендует водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

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