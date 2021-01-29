Общество 29.01.2021 17:47
0
29.01.2021 17:47
Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на автодорогах Волгоградской области 30-31 января. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях в выходные ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, колебания температуры воздуха от плюсовых до минусовых отметок и порывистый ветер до 15-17 м/с. Местами возможно ухудшение видимости до 300-800 метров из-за тумана.
Обеспечивать бесперебойные проезд на подведомственных федеральных автодорогах в 5 регионах будут 513 единиц техники (в Рязанской области - 30, в Тамбовской - 171, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 184, в Ростовской - 115).
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рекомендует водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Реклама
В Волгограде координатор штаба Навального арестован еще на 10 суток30.01.2021 00:19
Общество 30.01.2021 00:19
В течение двух лет в Волгограде могут быть полностью обновлены 23 школьных пищеблока29.01.2021 21:07
Общество 29.01.2021 21:07
Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов по теме нацпроектов29.01.2021 20:15
Общество 29.01.2021 20:15
Наркота, грабежи и побои: среди задержанных на митинге в Волгограде оказались бывшие уголовники29.01.2021 15:01
Общество 29.01.2021 15:01
Волгоградское УФАС заподозрило в непорядочности оконную компанию29.01.2021 12:38
Общество 29.01.2021 12:38
Под Волгоградом на ремонт центров по установлению пенсий выделено несколько миллионов рублей29.01.2021 08:04
Общество 29.01.2021 08:04
В Волгограде прокуратура предупредила о последствиях за участие в незаконных акциях28.01.2021 20:11
Общество 28.01.2021 20:11
В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкой28.01.2021 15:42
Общество 28.01.2021 15:42
Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут латать28.01.2021 15:05
Общество 28.01.2021 15:05
Новый асфальт в Ворошиловском районе Волгограда «убила» капризная зима28.01.2021 13:39
Общество 28.01.2021 13:39
Удаленка, до свидания!: в Волгоградской области студентов возвращают в вузы28.01.2021 13:11
Общество 28.01.2021 13:11
МВД России оценило труд медсестры из Волгограда28.01.2021 10:26
Общество 28.01.2021 10:26
В Волгоградской области подскочили цены на морковь и колбасы28.01.2021 10:04
Общество 28.01.2021 10:04
В Волгограде объявлены торги по питанию в детсадах на 1 млрд рублей28.01.2021 08:48
Общество 28.01.2021 08:48
Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютам27.01.2021 20:29
Общество 27.01.2021 20:29
Реклама