Экс-директор психинтерната в Волгоградской области отрицает присвоение денег инвалидов



Бывший директор Усть-Бузулукского психоневрологического интерната Сергей Шустов предстал перед Алексеевским районным судом. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, обвиняемый всячески отрицает свою причастность к делу о присвоении пенсий клиентов спецучреждения. Судебное следствие находится на стадии предоставления доказательств и продолжится до выяснения обстоятельств дела.

Как ранее сообщало информагентство, Сергей Шустов обвиняется в присвоении имущества с использованием своего служебного положения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. По версии следствия, он изготовил подложные документы о приобретении и выдаче недееспособным гражданам продуктов питания и предметов личной гигиены за счет их сбережений на сумму 125 тысяч рублей. На пенсии подопечных интерната, как считают правоохранительные органы, обвиняемый приобрел у местного предпринимателя стройматериалы для возведения собственного коттеджа.

Сергей Шустов проработал в должности директора ПНИ с конца 2015 года по ноябрь 2019-го. В Алексеевский район от приехал из Волгограда, где работал в должности заместителя директора одного из крупных автотранспортных предприятий. Причиной его увольнения из интерната стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверок, а также многочисленные жалобы пациентов и их родственников.

Фото Шустова: prihoper34.ru