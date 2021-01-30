Борьба с коррупцией

Экс-директор психинтерната в Волгоградской области отрицает присвоение денег инвалидов

Борьба с коррупцией 30.01.2021 08:18
0
30.01.2021 08:18


Бывший директор Усть-Бузулукского психоневрологического интерната Сергей Шустов предстал перед Алексеевским районным судом. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, обвиняемый всячески отрицает свою причастность к делу о присвоении пенсий клиентов спецучреждения. Судебное следствие находится на стадии предоставления доказательств и продолжится до выяснения обстоятельств дела.

Как ранее сообщало информагентство, Сергей Шустов обвиняется в присвоении имущества с использованием своего служебного положения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. По версии следствия, он изготовил подложные документы о приобретении и выдаче недееспособным гражданам продуктов питания и предметов личной гигиены за счет их сбережений на сумму 125 тысяч рублей. На пенсии подопечных интерната, как считают правоохранительные органы, обвиняемый приобрел у местного предпринимателя стройматериалы для возведения собственного коттеджа. 

Сергей Шустов проработал в должности директора ПНИ с конца 2015 года по ноябрь 2019-го. В Алексеевский район от приехал из Волгограда, где работал в должности заместителя директора одного из крупных автотранспортных предприятий. Причиной его увольнения из интерната стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверок, а также многочисленные жалобы пациентов и их родственников. 

Фото Шустова: prihoper34.ru

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Борьба с коррупцией
25.01.2021 13:30
Борьба с коррупцией 25.01.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.01.2021 17:28
Борьба с коррупцией 21.01.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.01.2021 16:42
Борьба с коррупцией 21.01.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.01.2021 19:42
Борьба с коррупцией 18.01.2021 19:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.01.2021 17:15
Борьба с коррупцией 18.01.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.01.2021 16:30
Борьба с коррупцией 16.01.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.01.2021 17:55
Борьба с коррупцией 13.01.2021 17:55
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.01.2021 08:27
Борьба с коррупцией 12.01.2021 08:27
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.12.2020 15:00
Борьба с коррупцией 31.12.2020 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.12.2020 22:41
Борьба с коррупцией 28.12.2020 22:41
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.12.2020 22:15
Борьба с коррупцией 25.12.2020 22:15
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.12.2020 16:22
Борьба с коррупцией 25.12.2020 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.12.2020 18:41
Борьба с коррупцией 24.12.2020 18:41
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.12.2020 16:45
Борьба с коррупцией 24.12.2020 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.12.2020 16:41
Борьба с коррупцией 23.12.2020 16:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:40
Блокировка соцсетей и индексация выплат: какие законы вступят в силу в февралеСмотреть фотографии
11:43
Волгоградским подросткам показали артефакт из эпицентра Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:02
Попытка номер три: в Волгоградской области продают тепловые сети 20-тысячного городаСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде водитель кроссовера сбежал после наезда на 8-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:30
На ж/д вокзале Волгограда температурящих пассажиров выявляют приборыСмотреть фотографии
08:18
Экс-директор психинтерната в Волгоградской области отрицает присвоение денег инвалидовСмотреть фотографии
00:19
В Волгограде координатор штаба Навального арестован еще на 10 сутокСмотреть фотографии
21:07
В течение двух лет в Волгограде могут быть полностью обновлены 23 школьных пищеблокаСмотреть фотографии
20:15
Зонтичный антифрод-комплекс банка «Открытие» стал проектом года по версии издания Global CIOСмотреть фотографии
20:15
Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов по теме нацпроектовСмотреть фотографии
19:43
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе запущен новый производственный комплексСмотреть фотографии
19:34
По пятеро не собираться: в Волгоград поступила «однодозная» вакцина от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Год эксплуатации ŠKODA SUPERB: плюсы и минусыСмотреть фотографии
17:47
Температурные качели и дождь: погода в Волгоградской области снова испортитсяСмотреть фотографии
17:20
Волгоградец проведет молодость в тюрьме за сбыт "убийственной" смесиСмотреть фотографии
17:08
Прогулка по дворцу в Геленджике: где кальянная и аквадискотека?Смотреть фотографии
16:40
В Волжском мать-пьяница избивала 6-летнюю дочьСмотреть фотографии
15:52
Фигуранты дела о гибели людей из-за порыва трубы с кипятком встретят весну в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:01
Наркота, грабежи и побои: среди задержанных на митинге в Волгограде оказались бывшие уголовникиСмотреть фотографии
14:34
Как заразился - загадка: коронавирус убил волгоградца в расцвете летСмотреть фотографии
13:21
Гособвинение просит 4 года для экс-мэра Волжского за смертельное ДТПСмотреть фотографии
12:38
Волгоградское УФАС заподозрило в непорядочности оконную компаниюСмотреть фотографии
11:37
В Волгоград прибыл министр энергетики РФ Николай ШульгиновСмотреть фотографии
11:14
Сбербанк и комитет природных ресурсов Волгоградской области будут совместно реализовывать экологические инициативыСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области водитель сбил двух женщин на темной улицеСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде хозяин «Жигулей» с собакой задержал малолетних автоугонщиковСмотреть фотографии
10:19
Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»Смотреть фотографии
09:57
Директор коммунального предприятия в Волгоградской области зажимал зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
09:49
Вспыхнула проводка: пенсионерку с ожогами увезли в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде замдиректора оборонного предприятия «Титан-Баррикады» осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 