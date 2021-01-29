В Волжском мать-пьяница избивала 6-летнюю дочь

Расследования 29.01.2021 16:40
0
29.01.2021 16:40
В жестоком обращении с 6-летней дочерью подозревается 30-летняя жительница Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении женщины, которая злоупотребляет спиртным, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В отношении нерадивой матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что мать регулярно била дочь сиденьем от табурета по голове. Информация о побоях ребенка поступила от врача местной поликлиники, к которой обратилась бабушка с 6-летней девочкой. Мать несовершеннолетней созналась в содеянном, пояснив, что ее раздражали просьбы дочери.
Указанная семья с 2018 года состоит на учете, как неблагополучная. Женщина, содержащая двоих малолетних детей одна, в настоящее время не работает и злоупотребляет алкоголем. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней, однако на путь исправления она не встала.
Реклама
Волгоградец проведет молодость в тюрьме за сбыт "убийственной" смеси29.01.2021 17:20
Расследования 29.01.2021 17:20
Прогулка по дворцу в Геленджике: где кальянная и аквадискотека?29.01.2021 17:08
Расследования 29.01.2021 17:08
Фигуранты дела о гибели людей из-за порыва трубы с кипятком встретят весну в СИЗО Волгограда29.01.2021 15:52
Расследования 29.01.2021 15:52
Гособвинение просит 4 года для экс-мэра Волжского за смертельное ДТП29.01.2021 13:21
Расследования 29.01.2021 13:21
Директор коммунального предприятия в Волгоградской области зажимал зарплату сотрудникам29.01.2021 09:57
Расследования 29.01.2021 09:57
В Волгограде замдиректора оборонного предприятия «Титан-Баррикады» осудили за мошенничество29.01.2021 09:38
Расследования 29.01.2021 09:38
В Волгограде пассажирка-дебоширка осуждена за удар ногой полицейского28.01.2021 11:01
Расследования 28.01.2021 11:01
В Волгограде раскрыли дело о трупе в подвале многоэтажки27.01.2021 16:45
Расследования 27.01.2021 16:45
В Волгограде осудили адвоката за 6-миллионное мошенничество27.01.2021 12:15
Расследования 27.01.2021 12:15
Волгоградцу вынесли жесткий приговор за нападение на скупку с ножкой от стула26.01.2021 11:10
Расследования 26.01.2021 11:10
Под Волгоградом осудили покалечившего сына в гонках с полицией отца-лихача25.01.2021 15:57
Расследования 25.01.2021 15:57
В Волгоградской области коварная племянница просадила на ставках почти 1 млн рублей своей тети25.01.2021 13:52
Расследования 25.01.2021 13:52
Грабителей-неудачников поймали через год после налета на банкомат в Волгоградской области (ВИДЕО)25.01.2021 12:23
Расследования 25.01.2021 12:23
Оружие и наркотики изъяли у погоревшего на краже пастуха в Волгоградской области25.01.2021 10:25
Расследования 25.01.2021 10:25
Пятеро иностранцев всю весну «закладывали» в Волгограде и Волжском23.01.2021 09:48
Расследования 23.01.2021 09:48
Реклама