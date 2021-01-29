В Волжском мать-пьяница избивала 6-летнюю дочь





В жестоком обращении с 6-летней дочерью подозревается 30-летняя жительница Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении женщины, которая злоупотребляет спиртным, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В отношении нерадивой матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что мать регулярно била дочь сиденьем от табурета по голове. Информация о побоях ребенка поступила от врача местной поликлиники, к которой обратилась бабушка с 6-летней девочкой. Мать несовершеннолетней созналась в содеянном, пояснив, что ее раздражали просьбы дочери.

Указанная семья с 2018 года состоит на учете, как неблагополучная. Женщина, содержащая двоих малолетних детей одна, в настоящее время не работает и злоупотребляет алкоголем. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней, однако на путь исправления она не встала.



