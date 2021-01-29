В Волгоградской области водитель сбил двух женщин на темной улице

Происшествия 29.01.2021 10:38
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29.01.2021 10:38
Водитель легковушки сбил двух женщин-пешеходов в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось в 19:35 в Котово. Напротив дома №112А по улице Мира автомобиль "ВАЗ-21099" совершил наезд на двух женщин 41 и 43 лет. С травмами их госпитализировали. По предварительной информации, 20-летний водитель не увидел женщин, которые двигались в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде по нерегулируемому пешеходному переходу.
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