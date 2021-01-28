Общество

В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкой

Общество 28.01.2021 15:42
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28.01.2021 15:42


Прокуратура помогла 29-летней жительнице Волгограда, воспитывающей маленькую дочь, получить пособие на ребенка, в котором ей было отказано. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой о нарушении ее социальных прав.
Установлено, что в апреле 2019 года волгоградка по достижении ее дочерью одного года обратилась в ГКУ "Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району г.Волгограда" с заявлением о продлении ежемесячной выплаты на первого ребенка. Однако орган социальной защиты ей в этом отказал по причине превышения дохода семьи 1,5- кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
В 2019 году такая величина составляла 14 959, 5 руб. на человека, в то время как доход семьи на момент обращения был 16 587, 92 руб. на человека. При этом в доход семьи включались ежемесячные пособия, которые выплачивались до момента достижения ребенком одного года.
Соцзащита не учла, что с 24 апреля 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", согласно которым при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты не учитываются суммы данных выплат, осуществленных ранее. Законодательно было установлено, что эти нормы должны применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года. Женщина вновь обратилась в районный центр соцзащиты, но ей отказали несмотря на изменения в законодательстве.
Прокурор Дзержинского района Волгограда обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на ГКУ "ЦСЗН по Дзержинскому району г.Волгограда" назначить ежемесячную выплату на ребенка с учетом указанных выше изменений законодательства. Требования прокурора были удовлетворены. 

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