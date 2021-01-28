Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут латать

Общество 28.01.2021 15:05
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28.01.2021 15:05
Дорожники готовятся к очередному ямочному ремонту на мосту через Волго-Донской канал в Волгограде, который запланирован в ночь с 30 на 31 января. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в мэрии. Работы по устранению вновь возникших дефектов, как и ранее, будут проведены в период минимальной загрузки проезжей части.
Две недели назад на этом мосту дорожники залили ямы литым асфальтобетоном. Работы проводились в ночь с 14 на 15 января. Из-за перепадов температур, осадков и высокого трафика дефекты образовались вновь, но уже рядом с латками.
На фото: состояние проезжей части на мосту через ВДСК 28 января
Как ранее сообщалось, на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на мосту ВДСК жаловались автомобилисты. Сотрудники отделения дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду в январе провели проверки и актами зафиксировали нарушения специальных стандартов и ГОСТов, регламентирующих допустимые изъяны дорожного полотна. Собственнику дороги и подрядной организации были выданы предписания об устранении нарушений.
На фото: состояние проезжей части на мосту через ВДСК 12 января
В мэрии отмечают, что состояние проезжей части моста остается на постоянном контроле дорожных служб муниципалитета. Последний раз капитальный ремонт дорожного полотна на этом мостовом переходе проводился в 2009 году. Поскольку мост через ВДСК является основным, обеспечивающим сообщение с заканальной частью Красноармейского района, его комплексная реконструкция с введением частичных ограничений движения будет возможна только после введения в эксплуатацию нового перехода через канал, который строится с 2020 года в рамках создания новой объездной трассы. Новый объект сможет принять на себя значительную часть автотранспортных потоков – в первую очередь транзитных.
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