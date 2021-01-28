Происшествия

Селянин в Волгоградской области нарубил клёнов на уголовное дело

Происшествия 28.01.2021 13:48
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28.01.2021 13:48


Фигурантом уголовного дела о незаконной рубке деревьев стал 49-летний житель Чернышковского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, участковый уполномоченный полиции при обходе своего территориального участка обнаружил, что в лесополосе вырублено 10 кленов. Установлено, что к этому причастен местный житель. Подозреваемый сознался, что рубил деревья на дрова и топил ими печку. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.  

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