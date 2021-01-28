Селянин в Волгоградской области нарубил клёнов на уголовное дело

Происшествия 28.01.2021 13:48
0
28.01.2021 13:48
Фигурантом уголовного дела о незаконной рубке деревьев стал 49-летний житель Чернышковского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, участковый уполномоченный полиции при обходе своего территориального участка обнаружил, что в лесополосе вырублено 10 кленов. Установлено, что к этому причастен местный житель. Подозреваемый сознался, что рубил деревья на дрова и топил ими печку. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.
Реклама
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печки27.01.2021 09:40
Происшествия 27.01.2021 09:40
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)26.01.2021 14:35
Происшествия 26.01.2021 14:35
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгами26.01.2021 13:53
Происшествия 26.01.2021 13:53
В Волгограде мать двоих детей стала бомжом из-за судебного пристава26.01.2021 12:25
Происшествия 26.01.2021 12:25
Азартная волгоградка перевела мошеннику миллион для игры на курсе криптовалют26.01.2021 12:04
Происшествия 26.01.2021 12:04
Под Волгоградом иномарка сбила 9-летнюю школьницу26.01.2021 09:58
Происшествия 26.01.2021 09:58
«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС Волгограда25.01.2021 18:57
Происшествия 25.01.2021 18:57
Жуткая смерть: рабочего намотало на конвейер в Волгоградской области25.01.2021 17:38
Происшествия 25.01.2021 17:38
Впечаталась в автогрейдер: пять человек ранены в ДТП с маршруткой в Волгоградской области25.01.2021 14:01
Происшествия 25.01.2021 14:01
ФСБ и Росгвардия прервали азартную игру в Волгограде25.01.2021 12:45
Происшествия 25.01.2021 12:45
Раздался хлопок: в девятиэтажке Волгограда воспламенились электрощитки на нескольких этажах25.01.2021 09:06
Происшествия 25.01.2021 09:06
Женщина-водитель на «Инфинити» сбила пешехода в центре Волгограда24.01.2021 09:50
Происшествия 24.01.2021 09:50
Задержания начались на незаконной акции протеста в Волгограде (ВИДЕО)23.01.2021 15:31
Происшествия 23.01.2021 15:31
Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллон23.01.2021 11:53
Происшествия 23.01.2021 11:53
Виновником крупной аварии в центре Волгограда назвали водителя Mercedes23.01.2021 10:29
Происшествия 23.01.2021 10:29
Реклама