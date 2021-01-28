Удаленка, до свидания!: в Волгоградской области студентов возвращают в вузы

Общество 28.01.2021 13:11
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28.01.2021 13:11
Отменяется дистанционный формат обучения, который был введен в вузах Волгоградской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, вузы, ссузы и школы в Волгоградской области возвращаются к очному обучению с 1 февраля.
К такому формату обучения, отметим, возвращаются и столичные вузы после смягчения ограничительных мероприятий по коронавирусу. Сейчас в большинстве российских вузов идут каникулы до 8 февраля.
В Волгоградской области, напомним, дистанционное обучение в вузах из-за роста заболеваемости было введено в начале октября 2020 года. Каждое учебное заведение определяло формат обучения. Некоторые вузы, такие как ВолГАУ и ВГСПУ перешли на частичную удаленку.
О том, что эпидемиологическая ситуация в России позволяет университетам в ближайшее время вернуться к очному формату обучения, 25 января заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что по окончании каникул у студентов, наконец-то, появится больше возможностей для общения с коллегами и преподавателями.
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