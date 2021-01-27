В Волгограде раскрыли дело о трупе в подвале многоэтажки





Подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен шесть дней назад в подвале многоквартирного дома в Волгограде, задержали правоохранители. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник, тело неизвестного мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли 21 января в подвале одного из домов по Бульвару 30-летия Победы. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.





Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

Следователи и сотрудники полиции установили не только личность погибшего, но и лицо, причастное к расправе. Им оказался ранее судимый за тяжкие насильственные преступления 39-летний местный житель, который освободился из мест лишения свободы всего четыре месяца назад. Подозреваемый был объявлен в розыск. Накануне злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии при патрулировании улиц Волгограда. По решения суда он заключен под стражу. По предварительным данным, причиной расправы стал внезапный конфликт, возникший в ходе распития спиртных напитков.



