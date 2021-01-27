Институты ФСБ России набирают в Волгограде и области будущих пограничников

Общество 27.01.2021 12:50
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27.01.2021 12:50
Набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград проводит УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении, в качестве кандидатов для поступления рассматриваются лица мужского пола с образованием не ниже среднего общего (учащиеся 11 классов, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области), постоянно зарегистрированных в регионе. Главный требования - возраст от 16 до 22 лет, отличное физическое и психическое здоровье, спортивная подготовка.
Подготовка специалистов в институтах ФСБ ведется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования. Набор осуществляется по специальностям: "Пограничная деятельность", "Специальные радиотехнические системы", "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения".
Продолжительность обучения: высшее – 5 лет, среднее – до 3 лет. В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание. Все желающие поступить в пограничные институты ФСБ России должны обратиться до 1 марта 2021 года в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (844-2) 30-12-28, 30-12-25.
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