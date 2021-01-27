Телеком

Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»

Телеком 27.01.2021 13:05
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27.01.2021 13:05


ПАО «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, совместно с ООО «СИНТЕЛЛЕКТ», специализирующемся на автоматизации бизнес-процессов предприятий, создал общество с ограниченной ответственностью «РТК-Цифровой документооборот», которое будет предоставлять услуги по созданию электронного документооборота для органов федеральной исполнительной власти.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первоочередной задачей компании «РТК-Цифровой документооборот» является организация электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами (Business Process Management) для аппарата Правительства Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В дальнейшем услуги компании могут быть предложены другим органам исполнительной власти, а также использоваться в проектах для бизнеса.
«Ростелеком» и «СИНТЕЛЛЕКТ» будут совместно развивать компанию, обеспечивая своевременное формирование качественного продукта, удовлетворяющего всем требованиям заказчиков. Отчетность «РТК-Цифровой документооборот» будет консолидироваться в ГК «Ростелеком».
«Созданная компания «РТК-Цифровой документооборот» призвана разработать унифицированное решение для организации электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами для органов федеральной государственной власти с учетом высоких требований к производительности и информационной безопасности с возможностью дальнейшего масштабирования», – сказал вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу «Ростелекома» Александр Колесников.

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