Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитов

Экономика 27.01.2021 09:59 Новости компаний
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27.01.2021 09:59 Новости компаний
В 2020 году в Поволжском банке Сбербанка было рефинансировано 30 437 потребительских кредитов общей суммой более чем 12 млрд рублей. Средний чек займа составил 400 тыс. рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, активный рост интереса у населения к этому банковскому продукту начался в июне. В результате во втором полугодии Поволжский банк Сбербанка рефинансировал две трети кредитов от их общегодового объема.
Активнее других в минувшем году перекредитовывались жители Самарской, Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областей. При этом в Сбербанк обращались как его действующие клиенты, так и те, кто пожелал снизить ставку по кредиту, взятому в другой финансовой организации.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Онлайн-рефинансирование в Сбербанке - простая и понятная процедура. Банк одобряет кредит и переводит деньги на счет клиента, после чего тот перечисляет их другому кредитному учреждению, чтобы погасить предыдущие долги. Для этого не нужно ходить по разным инстанциям и собирать документы. Вся процедура занимает несколько минут».
Превратить несколько кредитов в один, уменьшив платежи и ставку клиенты Сбербанка могут без справок при оформлении через СберБанк Онлайн. Более подробная информация о рефинансировании ипотеки, авто- и потребительских кредитов, а также кредитных карт размещена на сайте банка.
Фото ru.freepik.com
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