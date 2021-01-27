Экономика

Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитов

Экономика 27.01.2021 09:59 Новости компаний
0
27.01.2021 09:59 Новости компаний


В 2020 году в Поволжском банке Сбербанка было рефинансировано 30 437 потребительских кредитов общей суммой более чем 12 млрд рублей. Средний чек займа составил 400 тыс. рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, активный рост интереса у населения к этому банковскому продукту начался в июне. В результате во втором полугодии Поволжский банк Сбербанка рефинансировал две трети кредитов от их общегодового объема.
Активнее других в минувшем году перекредитовывались жители Самарской, Саратовской, Оренбургской и Волгоградской областей. При этом в Сбербанк обращались как его действующие клиенты, так и те, кто пожелал снизить ставку по кредиту, взятому в другой финансовой организации.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Онлайн-рефинансирование в Сбербанке - простая и понятная процедура. Банк одобряет кредит и переводит деньги на счет клиента, после чего тот перечисляет их другому кредитному учреждению, чтобы погасить предыдущие долги. Для этого не нужно ходить по разным инстанциям и собирать документы. Вся процедура занимает несколько минут».
Превратить несколько кредитов в один, уменьшив платежи и ставку клиенты Сбербанка могут без справок при оформлении через СберБанк Онлайн. Более подробная информация о рефинансировании ипотеки, авто- и потребительских кредитов, а также кредитных карт размещена на сайте банка.
Фото ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Экономика
27.01.2021 17:10
Экономика 27.01.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2021 15:38
Экономика 27.01.2021 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2021 15:03
Экономика 27.01.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.01.2021 14:44
Экономика 27.01.2021 14:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.01.2021 09:26
Экономика 27.01.2021 09:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.01.2021 16:04
Экономика 26.01.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2021 15:17
Экономика 26.01.2021 15:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.01.2021 13:57
Экономика 26.01.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2021 11:25
Экономика 26.01.2021 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2021 11:21
Экономика 26.01.2021 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2021 20:34
Экономика 25.01.2021 20:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2021 17:49
Экономика 25.01.2021 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2021 16:28
Экономика 25.01.2021 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2021 15:33
Экономика 25.01.2021 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2021 12:52
Экономика 25.01.2021 12:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:10
Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовераСмотреть фотографии
16:55
Прокурор Волгоградской области предлагает защитить обманутых владельцев банковских картСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде раскрыли дело о трупе в подвале многоэтажкиСмотреть фотографии
16:12
«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницуСмотреть фотографии
15:38
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%Смотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплатеСмотреть фотографии
14:44
Олег Савченко: молодым специалистам Волгоградской области нужно помочь с жилищными субсидиямиСмотреть фотографии
14:17
Коронавирус «путешествует» по двум городам и пяти районам Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»Смотреть фотографии
12:50
Институты ФСБ России набирают в Волгограде и области будущих пограничниковСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
ВТБ и «Ростелеком» обеспечат проход на ВТБ Арену по биометрииСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили адвоката за 6-миллионное мошенничествоСмотреть фотографии
11:25
Мокрый снег, дождь и туман: на трассах в Волгоградской области ждут непогодуСмотреть фотографии
11:07
Губернатор ждет открытия «интересного» ФОКа под Волгоградом до 1 маяСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде пресекли продажу "липовых" справок об отсутствии COVID-19Смотреть фотографии
10:33
Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьевСмотреть фотографии
09:59
Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитовСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печкиСмотреть фотографии
09:26
ТОП-9 волгоградских производителей антиковидных товаров включен в список МинпромторгаСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде замглавы Роспотребнадзора оштрафовали за игнорирование прокурораСмотреть фотографии
17:46
Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-19Смотреть фотографии
16:56
Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Назначена дата прощания с экс-депутатом Волгоградской облдумы Александром ПотаповымСмотреть фотографии
16:04
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр ПестовСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единороссаСмотреть фотографии
14:48
В центре Волгограда снежная лавина проломила козырек «Опоры России»Смотреть фотографии
14:35
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-средеСмотреть фотографии
13:53
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 