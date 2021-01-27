



Выйти к концу десятилетия на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров ежегодно — такую задачу поставил перед Правительством Президент РФ Владимир Путин. Достижение этой цели напрямую зависит от самочувствия строительной отрасли, а оно неразрывно связано с уровнем потребительского спроса, сообщил ИА «Высота 102» председатель комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития региона Олег Савченко.

Покупательская способность граждан напрямую зависит от объемов господдержки в сфере льготного кредитования. Волгоградская область участвует во всех федеральных целевых программах и реализует собственные направления. Напомним, весной 2020 года была введена ставка 6,5% при покупке в ипотеку нового жилья, что, в свою очередь, стало стимулом для застройщиков. Льготной ипотекой в регионе воспользовались более 700 семей. Для них сниженный процент сохранится на весь срок кредита — до 20 лет.

Летом вступили в силу дополнительные меры поддержки - возможности льготной ипотеки стали распространяться на более дорогое жилье стоимостью до 6 млн рублей. При этом некоторые банки снизили размер первоначального взноса за квартиру до 15%.

«Нужно расширят перечень мер государственной поддержки. Это дальнейшее удешевление ставки, это снижение первоначального взноса, если человек гарантирует, что будет работать на своем месте. Это поддержка молодежи, которая трудится в сферах образования, здравоохранения, в бюджетных учреждениях. Потому что сегодня, к сожалению, заработная плата не позволяет сделать им первоначальный взнос. Я считаю, что следует подумать над тем, чтобы предусмотреть такой вариант субсидирования в бюджете Волгоградской области. Если мы спокойно проживем 2021 год, то это даст позитивные итоги в экономике», — заключил Олег Савченко.



