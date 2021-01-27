Экономика 27.01.2021 14:44
0
27.01.2021 14:44
Выйти к концу десятилетия на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров ежегодно — такую задачу поставил перед Правительством Президент РФ Владимир Путин. Достижение этой цели напрямую зависит от самочувствия строительной отрасли, а оно неразрывно связано с уровнем потребительского спроса, сообщил ИА «Высота 102» председатель комиссии Волгоградской областной думы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития региона Олег Савченко.
Покупательская способность граждан напрямую зависит от объемов господдержки в сфере льготного кредитования. Волгоградская область участвует во всех федеральных целевых программах и реализует собственные направления. Напомним, весной 2020 года была введена ставка 6,5% при покупке в ипотеку нового жилья, что, в свою очередь, стало стимулом для застройщиков. Льготной ипотекой в регионе воспользовались более 700 семей. Для них сниженный процент сохранится на весь срок кредита — до 20 лет.
Летом вступили в силу дополнительные меры поддержки - возможности льготной ипотеки стали распространяться на более дорогое жилье стоимостью до 6 млн рублей. При этом некоторые банки снизили размер первоначального взноса за квартиру до 15%.
«Нужно расширят перечень мер государственной поддержки. Это дальнейшее удешевление ставки, это снижение первоначального взноса, если человек гарантирует, что будет работать на своем месте. Это поддержка молодежи, которая трудится в сферах образования, здравоохранения, в бюджетных учреждениях. Потому что сегодня, к сожалению, заработная плата не позволяет сделать им первоначальный взнос. Я считаю, что следует подумать над тем, чтобы предусмотреть такой вариант субсидирования в бюджете Волгоградской области. Если мы спокойно проживем 2021 год, то это даст позитивные итоги в экономике», — заключил Олег Савченко.
Реклама
Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовера27.01.2021 17:10
Экономика 27.01.2021 17:10
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%27.01.2021 15:38
Экономика 27.01.2021 15:38
В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплате27.01.2021 15:03
Экономика 27.01.2021 15:03
Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитов27.01.2021 09:59
Экономика 27.01.2021 09:59
ТОП-9 волгоградских производителей антиковидных товаров включен в список Минпромторга27.01.2021 09:26
Экономика 27.01.2021 09:26
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр Пестов26.01.2021 16:04
Экономика 26.01.2021 16:04
В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единоросса26.01.2021 15:17
Экономика 26.01.2021 15:17
Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей26.01.2021 13:57
Экономика 26.01.2021 13:57
«Все в порядке, бабушка!»: волгоградцы могут управлять электросчетами родственников26.01.2021 11:25
Экономика 26.01.2021 11:25
Каждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот26.01.2021 11:21
Экономика 26.01.2021 11:21
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 202125.01.2021 20:34
Экономика 25.01.2021 20:34
Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»25.01.2021 17:49
Экономика 25.01.2021 17:49
Пандемия не повлияла: налоговые поступления в Волгоградской области растут25.01.2021 16:28
Экономика 25.01.2021 16:28
Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО25.01.2021 15:33
Экономика 25.01.2021 15:33
ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление 3,5 трлн рублей25.01.2021 12:52
Экономика 25.01.2021 12:52
Реклама