Общество 26.01.2021 16:18
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26.01.2021 16:18
Церемония прощания с бывшим депутатом Волгоградской областной думы Александром Потаповым состоится 27 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном парламенте, отпевание пройдет в 12.00 в церкви при БСМП №15. Похороны начнутся в 13.00 на Красноармейском кладбище (поселок 1-3).
Напомним, Александр Потапов скончался накануне на 56-ом году жизни от коронавируса. Бывший политик лечился в инфекционном госпитале больницы №15.
Потапов являлся депутатом Волгоградской областной думы с 2004 по 2014 годы, был лидером фракции либерал-демократов. В течение нескольких лет возглавлял реготделение партии Жириновского.
Фото: facebook.com
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