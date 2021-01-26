



Церемония прощания с бывшим депутатом Волгоградской областной думы Александром Потаповым состоится 27 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном парламенте, отпевание пройдет в 12.00 в церкви при БСМП №15. Похороны начнутся в 13.00 на Красноармейском кладбище (поселок 1-3).

Напомним, Александр Потапов скончался накануне на 56-ом году жизни от коронавируса. Бывший политик лечился в инфекционном госпитале больницы №15.

Потапов являлся депутатом Волгоградской областной думы с 2004 по 2014 годы, был лидером фракции либерал-демократов. В течение нескольких лет возглавлял реготделение партии Жириновского.

Фото: facebook.com