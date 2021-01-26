В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единоросса





Налоговая инспекция подала иск о признании банкротом одной из фирм депутата Волгоградской гордумы Руслана Морозова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда региона, сумма исковых требований к ООО «Волгоградский композитный завод» составила 695 тысяч рублей. Суд принял заявление Межрайонной ИФНС №2 к рассмотрению и возбудил производство по делу. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 26 декабря.

По словам совладельца компании Руслана Морозова, к деятельности композитного завода данное разбирательство отношения не имеет. «Предприятие работает в обычном режиме - никаких проблем нет. Иск касается одного из двух ООО, имеющих одинаковое название – «Волгоградский композитный завод», но разные системы налогообложения. Речь идет о фирме, которая уже не функционирует. Сумма, указанная на сайте арбитража, некорректная. Мы будем ее оспаривать», - говорит предприниматель. Размер корректного долга организации по налогам собеседник информагентства называть не стал. Почему эта компания не ликвидирована - также неизвестно. Морозов считает, что просрочка по платежам, которую он намерен погасить в досудебном порядке, могла образоваться из-за «несвоевременной подачи документов» в налоговую.

Между тем, параллельно с арбитражом в суде общей юрисдикции на днях вынесено решение по еще одному налоговому делу уже в отношении физического лица – Руслана Морозова. По словам депутата, Центральный суд обязал его выплатить «какие-то копейки» в качестве пени за несвоевременную уплату НДФЛ. В настоящее время задолженность погашена. В райсуде «Высоте 102» раскрывать подробности тяжбы отказались, сославшись на налоговую тайну.

Фирма «Волгоградский композитный завод», которую пытается обанкротить ИФНС, существует больше 20 лет и зарегистрирована на двоих человек - Руслана Морозова и его отца, который занимается этим бизнесом с начала 90-х годов. Согласно открытым источникам, компания является убыточной. Также Морозов-младший выступает единственным владельцем одноименного ООО «Волгоградский композитный завод» (существует с марта 2016 года), у которого напротив положительные финансовые показатели.

31-летний Руслан Морозов избрался в Волгоградскую городскую думу осенью 2018 года при поддержке «Единой России». Является активным ее членом, ранее входил в состав Генсовета политической силы. Сейчас возглавляет региональную общественную организацию «Совет директоров».



