Происшествия 26.01.2021 14:35
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26.01.2021 14:35
16 водителей сели пьяными за руль, отметив День студента в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне за руль после возлияния садились не только студенты и "Татьяны", но и 70-летние пенсионеры.
Так, пожилой водитель, задержанный пьяным за рулем "KIA Rio", сначала согласился пройти освидетельствования на состояние опьянения, затем отказался. А через некоторое время и вовсе стал требовать отвезти его в больницу, а потом стал высказывать угрозы "набить морду" оформлявшему протокол полицейскому.
В Советском районе 20-летний студент, который сел за руль после двух бокалов мартини, признался, что отмечал двойной праздник, так как его маму зовут Татьяна. Пьяные объяснения нарушителей - в видеоматериале ГУ МВД России по Волгоградской области.
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