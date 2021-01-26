Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгами

Мужчина, укусивший сотрудника правоохранительных органов, выплатит пострадавшему денежную компенсацию. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском районном суде Волгограда, сотрудник ГИБДД требовал с фигуранта дела за моральный ущерб 300 тысяч рублей, но сумму снизили до 10 тысяч.
Происшествия 26.01.2021 13:53
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26.01.2021 13:53
Мужчина, укусивший сотрудника правоохранительных органов, выплатит пострадавшему денежную компенсацию. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском районном суде Волгограда, сотрудник ГИБДД требовал с фигуранта дела за моральный ущерб 300 тысяч рублей, но сумму снизили до 10 тысяч.
Мужчина, укусивший сотрудника правоохранительных органов, выплатит пострадавшему денежную компенсацию. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Тракторозаводском районном суде Волгограда, сотрудник ГИБДД требовал с фигуранта дела за моральный ущерб 300 тысяч рублей, но сумму снизили до 10 тысяч.
Судом установлено, что весной прошлого года сотрудник ДПС остановил машину, которая ехала в ночное время с выключенными фарами. Полицейский пригласил нарушителя пройти в служебный автомобиль для составления протокола, но мужчина решил сбежать. Путь беглецу преградили инспекторы, которые заключили его в наручники и повели в служебную машину. Отчаявшись, он укусил за левую руку одного из правоохранителей. В результате у инспектора ДПС образовалось повреждение в виде двух ссадин на тыльной поверхности левой кисти.
В октябре 2020 года Тракторозаводский районный суд признал мужчину виновным в причинении насилия представителю власти, приговорив к 1 году лишения свободы условно. Теперь мужчине предстоит выплатить сотруднику ДПС денежную компенсацию.
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