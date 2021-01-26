Волгоградский театр в поисках четвероногого актера



Необычное объявление о кастинге собак дал Волгоградский музыкально-драматический казачий театр. Как удалось узнать ИА «Высота 102», пес с актерским дарованием нужен для постановки «Собачье сердце» по одноименной пьесе Михаила Булгакова. До пандемии в спектаклях была задействована 3-летняя овчарка Арчи. Она играла Шарикова в первозданном виде.

«Изюминка спектакля - выход собаки. Она играет немаловажную роль», - пояснили в учреждении культуры.

Однако за время, пока все спектакли были приостановлены, Арчи с хозяином пришлось переехать, и постановка лишился ключевого героя. Поэтому сейчас театр бросил клич по всем соцсетям, чтобы разыскать нового «Шарикова». Главные требования к актерам: собака должна быть среднего или большого размера, дрессированной, не бояться сцены. В приоритете овчарка, но если животное будет соответствовать всем требованиям и не испугается выходить с хозяином на подмостки, то подойдет любая порода. Спектакли с новым мохнатым актером должны начаться в марте, а поэтому собака нужна уже сейчас.

Владельцы, которые хотят со своим питомцем поучаствовать в творческом проекте театра, могут обратиться по телефону: 89377374424.

ФОТО: Волгоградский музыкально-драматический казачий театр