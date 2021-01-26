Волгоградцы стали экономить на интернет-покупках

Телеком 26.01.2021 10:34
0
26.01.2021 10:34
Об этом свидетельствует индекс цифровой активности МТС, который фиксирует стабильное падение обращений к онлайн-магазинам среди жителей региона.
Выяснилось, что в первую рабочую неделю года трафик вернулся к допандемийному уровню, а к концу месяца даже стал на 31% ниже, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Это может быть обусловлено как отсутствием роста реальных денежных доходов, так и изменением потребительских предпочтений после праздников.
Аналитики МТС обращают внимание, что популярность онлайн-покупок в Волгограде резко росла в условиях пандемии. По 4-6-кратным темпам роста покупок через интернет, волгоградцы обогнали даже жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара, которые покупают, для сравнения, в 2-3 раза чаще, чем до пандемии. Наиболее активно к онлайн-покупкам в Волгограде прибегают женщины и люди с высшим образованием. Самый большой прирост зафиксирован в возрастной группе от 25 до 44 лет.
Реклама
Сам себе связист: абоненты МегаФона подключаются к сотовой связи через приложение и Госуслуги26.01.2021 12:28
Телеком 26.01.2021 12:28
Цифровой IQ: «Ростелеком» провел онлайн-турнир в формате «Что? Где? Когда?» среди команд знатоков семи вузов ЮФО и СКФО25.01.2021 14:23
Телеком 25.01.2021 14:23
Мониторинг здоровья: тепловизоры «Ростелекома» защитят волгоградских ценителей культуры и искусства21.01.2021 10:30
Телеком 21.01.2021 10:30
На пике: в период новогодних праздников абоненты «Ростелекома» на Юге скачали более 110 000 Тб информации19.01.2021 13:36
Телеком 19.01.2021 13:36
Волгоградцы смотрели на каникулах триллеры и драмы19.01.2021 12:30
Телеком 19.01.2021 12:30
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения18.01.2021 16:09
Телеком 18.01.2021 16:09
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году18.01.2021 13:21
Телеком 18.01.2021 13:21
Аналитики назвали популярные мессенджеры у волгоградцев15.01.2021 12:11
Телеком 15.01.2021 12:11
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в Wink13.01.2021 11:25
Телеком 13.01.2021 11:25
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/2112.01.2021 17:00
Телеком 12.01.2021 17:00
Новогодняя изоляция: как волгоградцы провели каникулы11.01.2021 14:10
Телеком 11.01.2021 14:10
«Ростелеком Контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-1911.01.2021 13:33
Телеком 11.01.2021 13:33
Волгоград – Элиста – трасса новых скоростей30.12.2020 12:17
Телеком 30.12.2020 12:17
Праздники онлайн: «Ростелеком» провел для волгоградцев предновогоднюю интернет-вечеринку29.12.2020 16:24
Телеком 29.12.2020 16:24
«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системы28.12.2020 11:47
Телеком 28.12.2020 11:47
Реклама