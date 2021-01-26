Телеком

Волгоградцы стали экономить на интернет-покупках

Телеком 26.01.2021 10:34
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26.01.2021 10:34


Об этом свидетельствует индекс цифровой активности МТС, который фиксирует стабильное падение обращений к онлайн-магазинам среди жителей региона. 
Выяснилось, что в первую рабочую неделю года трафик вернулся к допандемийному уровню, а к концу месяца даже стал на 31% ниже, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Это может быть обусловлено как отсутствием роста реальных денежных доходов, так и изменением потребительских предпочтений после праздников.
Аналитики МТС обращают внимание, что популярность онлайн-покупок в Волгограде резко росла в условиях пандемии. По 4-6-кратным темпам роста покупок через интернет, волгоградцы обогнали даже жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара, которые покупают, для сравнения, в 2-3 раза чаще, чем до пандемии. Наиболее активно к онлайн-покупкам в Волгограде прибегают женщины и люди с высшим образованием. Самый большой прирост зафиксирован в возрастной группе от 25 до 44 лет.

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