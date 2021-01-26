В Волгограде разыскивают сомнительное масло фабрики-«фантома»





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждает о появлении на потребительском рынке фальсифицированной молочной продукции, изготовленной предприятием-"фантомом". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении, речь идет о продукции ООО "Русская фабрика вкуса" (Вологодская обл., г.Белозерск, ул. Васинова, 45). Выездная проверка показала, что это предприятие производственную деятельность не осуществляет. По указанному адресу находится одноэтажный деревянный жилой дом, помещения для производства пищевой продукции отсутствуют.

В сообщении отмечается, что молочная продукция ООО "Русская фабрика вкуса" производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях. В потребительском обороте может встречаться сомнительная продукция этой компании - масло сливочное в 500-граммовой упаковке.

Ведомство предупреждает образовательные, медицинские и социальные учреждения, а также потребителей о существовании такой продукции, произведенной несуществующим предприятием. В случае выявления таких фактов территориальное управление Роспотребнадзора просит оперативно о них сообщать на телефон "горячей линии" (8442) 24-36-30 для принятия мер реагирования.



