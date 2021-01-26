Туман, гололед и морось: Волгоградской области не обещают солнечных деньков





Сегодня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются туман, изморозь и гололед. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный ЦГМС, местами возможны осадки - мокрый снег, дождь и морось.

В Волгограде сегодня и завтра будет хмуро из-за повышенной облачности, но зато не холодно - температура воздуха побудет варьроваться от 0 до 0 до +2º. В регионе местами возможен достаточно ощутимый южный, юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.



