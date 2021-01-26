Туман, гололед и морось: Волгоградской области не обещают солнечных деньков

Общество 26.01.2021 08:34
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26.01.2021 08:34
Сегодня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются туман, изморозь и гололед. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный ЦГМС, местами возможны осадки - мокрый снег, дождь и морось.
В Волгограде сегодня и завтра будет хмуро из-за повышенной облачности, но зато не холодно - температура воздуха побудет варьроваться от 0 до 0 до +2º. В регионе местами возможен достаточно ощутимый южный, юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
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