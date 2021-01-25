От коронавируса скончался экс-депутат Волгоградской облдумы Александр Потапов

Общество 25.01.2021 20:01
0
25.01.2021 20:01
Сегодня от коронавируса на 56-ом году жизни скончался экс-депутат Волгоградской областной думы Александр Потапов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в регпарламенте. Бывший руководитель думской фракции ЛДПР проходил лечение в инфекционном госпитале больницы №15 Красноармейского района.
ИА "Высота 102" выражает соболезнования родным и близким Александра Геннадьевича.
Александр Потапов родился в Волгограде. Окончил экономический факультет Архангельского института управления. В партии ЛДПР состоял с 2001 года. С 2004 по 2014 годы являлся депутатом Волгоградской областной думы, возглавлял фракцию либерал-демократов. Его супруга Ольга Потапова с 2013 по 2018 годы была депутатом Волгоградской городской думы.
Реклама
"Любим Волгоград, но...": студенты вузов о планах на жизнь после диплома25.01.2021 15:41
Общество 25.01.2021 15:41
Разрушить до основания: решение о сносе "Сосновый бора" в Волгограде оставлено в силе25.01.2021 15:06
Общество 25.01.2021 15:06
Деньги за ямы: волгоградских чиновников оштрафовали за дырявые дороги25.01.2021 11:44
Общество 25.01.2021 11:44
Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online25.01.2021 11:19
Общество 25.01.2021 11:19
Лучшего учителя России назовут в Волгограде25.01.2021 11:16
Общество 25.01.2021 11:16
Именем автора романа «Горячий снег» в Волгограде назвали улицу25.01.2021 10:48
Общество 25.01.2021 10:48
«Я был на кислороде»: пожилому волгоградцу медики помогли задышать самому24.01.2021 19:16
Общество 24.01.2021 19:16
Никому не нужен: в Волгограде сорвалась новая попытка приватизировать старый дебаркадер24.01.2021 12:48
Общество 24.01.2021 12:48
В Волгограде временно сужают участок Нулевой Продольной до двух полос24.01.2021 09:03
Общество 24.01.2021 09:03
Нападали на полицейских: в Волгограде задержаны шестеро несовершеннолетних участников митинга23.01.2021 19:03
Общество 23.01.2021 19:03
Несовершеннолетние пришли на незаконную акцию протеста в Волгограде (ВИДЕО)23.01.2021 14:42
Общество 23.01.2021 14:42
«У нас отобрали светлый час!»: сторонники волгоградского времени требуют новый референдум23.01.2021 14:07
Общество 23.01.2021 14:07
Реализация двадцати добрых дел стартует в Котельниковском районе23.01.2021 10:47
Общество 23.01.2021 10:47
В городе нефтяников в Волгоградской области ликвидировали крупную коммунальную аварию23.01.2021 09:51
Общество 23.01.2021 09:51
Коммунальщики передумали отключать воду в центре Волгограда23.01.2021 08:41
Общество 23.01.2021 08:41
Реклама