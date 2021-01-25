От коронавируса скончался экс-депутат Волгоградской облдумы Александр Потапов





ИА "Высота 102" выражает соболезнования родным и близким Александра Геннадьевича.

Александр Потапов родился в Волгограде. Окончил экономический факультет Архангельского института управления. В партии ЛДПР состоял с 2001 года. С 2004 по 2014 годы являлся депутатом Волгоградской областной думы, возглавлял фракцию либерал-демократов. Его супруга Ольга Потапова с 2013 по 2018 годы была депутатом Волгоградской городской думы.





Сегодня от коронавируса на 56-ом году жизни скончался экс-депутат Волгоградской областной думы Александр Потапов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в регпарламенте. Бывший руководитель думской фракции ЛДПР проходил лечение в инфекционном госпитале больницы №15 Красноармейского района.