Расследования 25.01.2021 15:57
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25.01.2021 15:57
К 3 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 36-летний житель Городищенского района за пьяное ДТП, в котором пострадал его 8-летний сын. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором районного суда мужчина также лишен права управления транспортным средством на 1 год.
В судебном заседании установлено, что в июне 2020 года мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При выезде из поселка Ерзовка он увидел автомобиль сотрудников ДПС. Полицейские потребовали остановиться, но мужчина попытался скрыться. В ходе преследования он не справился с управлением и перевернулся в кювет. В машине находился его 8-летний сын. Мальчик, который сидел на переднем пассажирском сидении, во время ДТП выпал из машины и получил тяжелые травмы. Сейчас он проходит реабилитацию. Как выяснилось, ребенок фактически проживал с матерью. Отец взял мальчика на время для того, чтобы покатать на машине. Ранее сообщалось, что на водителя, который беспредельничает на территории дачного массива, пожаловались полицейским дачники.
Вину в содеянном мужчина полностью признал.
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