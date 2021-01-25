Общество 25.01.2021 15:06
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25.01.2021 15:06
Сегодня Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил в силе решение о сносе объектов ресторанно-гостиничного комплекса "Сосновый бор" в двухмесячный срок, сообщает ИА "Высота 102".
"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в резолютивной части суда апелляционной инстанции.
Напомним, в октябре 2020 года арбитражный суд Волгоградской области постановил снести спорные объекты по требованию администрации Дзержинского района. ООО "Сосновый бор" должно произвести демонтаж строений за свой счет. Сносу подлежат здание ресторана площадью 376,7 кв.м,, семь гостевых домов отдыха, нежилое здание, площадью 159,9 кв.м., здание хозблока, площадью 93,7 кв.м., расположенных на земельном участке, площадью 5125 кв.м., с кадастровым номером 34:34:030060:113, по адресу: город Волгоград, ул. Ангарская, 137/181.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В "Сосновом бору" летом 2019 года следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. Также есть решение суда о сносе конюшен "Соснового бора". В настоящее время от них уже почти ничего не осталось.
Кроме того, отметим, в декабре прошлого года Городищенский районный суд вынес решение о сносе капитальных объектов усадьбы "Сосновый бор". Согласно судебному решению, собственники базы отдыха должны в течение двух месяцев после вступления решения в силу демонтировать за свой счет гостиницу с подземным рестораном, спа-галерею, здания бань, бассейны, котельную и гостевые дома. Такая обязанность судом возложена на на ответчиков Волколупову, Зубкова и Фомина. Истцом также выступила администрация Дзержинского района.
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