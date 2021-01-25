



До шести лет лишения свободы грозит 28-летней жительнице Палласовского района, которая жестоко обманула свою тетю. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, племянница тайком списала с банковской карты своей родственницы 900 тысяч рублей и проиграла их в букмекерской конторе.

По версии следствия, 55-летняя женщина попросила племянницу зарегистрировать ее на сайте «Госуслуги» в целях постановки на учет в качестве безработной. Для оформления денежного пособия девушка получила персональные данные электронной карты тети и пароль от банковского приложения. С июля по сентябрь 2020 года молодая особа без зазрения совести сняла со счета сестры одного из своих родителей почти миллион рублей, которые проиграла, делая онлайн-ставки на спортивных соревнованиях.

Обвиняемая полностью признала свою вину и даже возместила члену семьи причиненный ущерб. Однако от суда фигурантку уголовного дела эти обстоятельства не спасут. Материалы направлены в Палласовский райсуд.







