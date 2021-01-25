Расследования 25.01.2021 13:52
0
25.01.2021 13:52
До шести лет лишения свободы грозит 28-летней жительнице Палласовского района, которая жестоко обманула свою тетю. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, племянница тайком списала с банковской карты своей родственницы 900 тысяч рублей и проиграла их в букмекерской конторе.
По версии следствия, 55-летняя женщина попросила племянницу зарегистрировать ее на сайте «Госуслуги» в целях постановки на учет в качестве безработной. Для оформления денежного пособия девушка получила персональные данные электронной карты тети и пароль от банковского приложения. С июля по сентябрь 2020 года молодая особа без зазрения совести сняла со счета сестры одного из своих родителей почти миллион рублей, которые проиграла, делая онлайн-ставки на спортивных соревнованиях.
Обвиняемая полностью признала свою вину и даже возместила члену семьи причиненный ущерб. Однако от суда фигурантку уголовного дела эти обстоятельства не спасут. Материалы направлены в Палласовский райсуд.
Реклама
Грабителей-неудачников поймали через год после налета на банкомат в Волгоградской области (ВИДЕО)25.01.2021 12:23
Расследования 25.01.2021 12:23
Оружие и наркотики изъяли у погоревшего на краже пастуха в Волгоградской области25.01.2021 10:25
Расследования 25.01.2021 10:25
Пятеро иностранцев всю весну «закладывали» в Волгограде и Волжском23.01.2021 09:48
Расследования 23.01.2021 09:48
В Волгограде первого участника банды лжериэлторов судят за обман 258 человек22.01.2021 16:09
Расследования 22.01.2021 16:09
В УФАС раскрыли картельный сговор в криминальной истории строительства детсада в Волжском22.01.2021 12:21
Расследования 22.01.2021 12:21
Расхитителю труб орошения в Волгоградской области условный срок изменили на реальный22.01.2021 12:16
Расследования 22.01.2021 12:16
В Волгограде утвердили обвинительный приговор двоим поджигателям дома губернатора22.01.2021 10:56
Расследования 22.01.2021 10:56
"Осудите меня по закону": в Волгограде убивший отца школьницы Мелконян останется под стражей (ВИДЕО)21.01.2021 12:57
Расследования 21.01.2021 12:57
В Волгограде начался громкий процесс об убийстве отца школьницы из-за ссоры в родительском чате (ВИДЕО)21.01.2021 12:06
Расследования 21.01.2021 12:06
В Волгограде главбуха завода осудили за потраченные на родню миллионы20.01.2021 17:27
Расследования 20.01.2021 17:27
Перевозчик из Волгоградской области «прокатил» водителей с зарплатой20.01.2021 16:20
Расследования 20.01.2021 16:20
Молодые и дерзкие: в Волгоградской области бандиты полгода держали в страхе владельцев отечественных авто20.01.2021 09:49
Расследования 20.01.2021 09:49
В Волгограде крупному федеральному чиновнику запретили ночные прогулки19.01.2021 18:57
Расследования 19.01.2021 18:57
Смелый волгоградец прервал серию ограблений в магазине (ВИДЕО)19.01.2021 18:01
Расследования 19.01.2021 18:01
Волгоградского главу Росимущества обвинили в уголовном преступлении19.01.2021 16:19
Расследования 19.01.2021 16:19
Реклама