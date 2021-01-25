Лучшего учителя России назовут в Волгограде

Общество 25.01.2021 11:16
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25.01.2021 11:16
Сегодня в Волгограде стартует финальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства "Учитель года России". Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, лучшие учителя из 85 регионов страны уже прибыли в Волгоград, чтобы продемонстрировать свои профессиональные знания, наработки, поделиться опытом со своими коллегами и побороться за главное профессиональное педагогическое звание "Учитель года России".
Губернатор Андрей Бочаров пожелал всем участникам конкурса успехов. Всем профильным ведомствам в Волгограде поставлена задача организовать работу площадок на самом высоком уровне в соответствии с запланированной программой.
Представлять Волгоградскую область на этом смотре будет преподаватель биологии и химии в сельской школе хутора Бурковский Среднеахтубинского района Виктория Кутнюк. Она - ученица Народного учителя России, Героя Труда России Юрия Васильевича Лепехина.
"Мы, конечно, будем переживать и болеть за Викторию, и желаем ей удачи", — сказал губернатор.
Для всех участников конкурса "Учитель года России" в Волгограде подготовлена насыщенная культурная программа.
Имя победителя назовут 2 февраля - в день 78-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве.
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