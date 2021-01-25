Лучшего учителя России назовут в Волгограде





Сегодня в Волгограде стартует финальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства "Учитель года России". Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, лучшие учителя из 85 регионов страны уже прибыли в Волгоград, чтобы продемонстрировать свои профессиональные знания, наработки, поделиться опытом со своими коллегами и побороться за главное профессиональное педагогическое звание "Учитель года России".

Губернатор Андрей Бочаров пожелал всем участникам конкурса успехов. Всем профильным ведомствам в Волгограде поставлена задача организовать работу площадок на самом высоком уровне в соответствии с запланированной программой.

Представлять Волгоградскую область на этом смотре будет преподаватель биологии и химии в сельской школе хутора Бурковский Среднеахтубинского района Виктория Кутнюк. Она - ученица Народного учителя России, Героя Труда России Юрия Васильевича Лепехина.

"Мы, конечно, будем переживать и болеть за Викторию, и желаем ей удачи", — сказал губернатор.

Для всех участников конкурса "Учитель года России" в Волгограде подготовлена насыщенная культурная программа.

Имя победителя назовут 2 февраля - в день 78-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве.



