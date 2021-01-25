Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление 3,5 трлн рублей

Экономика 25.01.2021 12:52 Новости компаний
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25.01.2021 12:52 Новости компаний


Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 3,5 трлн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, только за январь 2021 г. показатель вырос на 91 млрд или 2,7%. 
Активы на розничном брокере с начала года увеличились на 2,4% и составили к настоящему моменту 1,4 трлн руб., на институциональном – на 1% и достигли 763 млрд руб., средства под управлением УК – на 4%, до 1,3 трлн руб. Число клиентов с начала года выросло на 94 тыс., до 1,3 млн.
«Только в ноябре мы перешагнули рубеж в 3 трлн рублей под управлением, и всего за 2,5 месяца нам удалось привлечь еще 500 млрд рублей. Мы видим, что интерес населения к инвестициям увеличивается все более активными темпами, а рост активов ВТБ Капитал Инвестиции – выше средних показателей по рынку. Это высокая оценка нашей работе: мы рады, что нам доверяют, и приложим все усилия, чтобы и дальше оправдывать ожидания наших клиентов. В 2021 году мы планируем сделать очень многое в сфере коллективных инвестиций, совершенствовать продуктовую линейку наших управляющих компаний, развивать доверительное управление, инвестконсультирование. Ну и конечно, мы продолжим улучшать ВТБ Мои Инвестиции, приложение, благодаря которому уже сегодня все рынки мира у любого жителя нашей страны всегда под рукой в один клик», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
Оборот клиентов ВТБ в торговых системах в январе 2021 года вырос в 5 раз в сравнении с тем же месяцем 2020 г., до 115 млрд руб. в день. На прошлой неделе ежедневно совершалось более 900 тысяч сделок. Высокую динамику росту бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции обеспечили постоянная актуализация продуктовых предложений и развитие собственных торговых сервисов. Особый фокус делается на мобильном инвестиционном приложении – ВТБ Мои Инвестиции, которое ежемесячно обновляется и совершенствуется. Два года подряд оно признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия РАЭК). Аудитория сервиса стремительно растет. 
Сегодня ежедневно через ВТБ МИ совершают сделки более 250 тысяч клиентов. Ежемесячный оборот по ним превышает 1 трлн рублей. Также ВТБ Капитал Инвестиции активно расширяют линейку собственных паевых инвестиционных фондов (сегодня – 57 фондов, из них 9 – биржевых).

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