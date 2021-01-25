ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление 3,5 трлн рублей





Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 3,5 трлн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, только за январь 2021 г. показатель вырос на 91 млрд или 2,7%.

Активы на розничном брокере с начала года увеличились на 2,4% и составили к настоящему моменту 1,4 трлн руб., на институциональном – на 1% и достигли 763 млрд руб., средства под управлением УК – на 4%, до 1,3 трлн руб. Число клиентов с начала года выросло на 94 тыс., до 1,3 млн.

«Только в ноябре мы перешагнули рубеж в 3 трлн рублей под управлением, и всего за 2,5 месяца нам удалось привлечь еще 500 млрд рублей. Мы видим, что интерес населения к инвестициям увеличивается все более активными темпами, а рост активов ВТБ Капитал Инвестиции – выше средних показателей по рынку. Это высокая оценка нашей работе: мы рады, что нам доверяют, и приложим все усилия, чтобы и дальше оправдывать ожидания наших клиентов. В 2021 году мы планируем сделать очень многое в сфере коллективных инвестиций, совершенствовать продуктовую линейку наших управляющих компаний, развивать доверительное управление, инвестконсультирование. Ну и конечно, мы продолжим улучшать ВТБ Мои Инвестиции, приложение, благодаря которому уже сегодня все рынки мира у любого жителя нашей страны всегда под рукой в один клик», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Оборот клиентов ВТБ в торговых системах в январе 2021 года вырос в 5 раз в сравнении с тем же месяцем 2020 г., до 115 млрд руб. в день. На прошлой неделе ежедневно совершалось более 900 тысяч сделок. Высокую динамику росту бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции обеспечили постоянная актуализация продуктовых предложений и развитие собственных торговых сервисов. Особый фокус делается на мобильном инвестиционном приложении – ВТБ Мои Инвестиции, которое ежемесячно обновляется и совершенствуется. Два года подряд оно признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия РАЭК). Аудитория сервиса стремительно растет.