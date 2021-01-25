



До 10 лет лишения свободы грозит 61-летнему пастуху из Быковского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мужчина обвиняется в краже, незаконном хранении наркотиков и огнестрельного оружия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что 22 сентября прошлого года пастух проник в домовладение местного жителя, где ножовкой отпилил от полипропиленовых труб электроводонагреватель, циркуляционный насос, три отопительных радиатора и 8 кранов. Похищенное мужчина перенес к себе домой. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

В ходе обыска в жилище пастуха следователи обнаружили не только похищенное, но и около 2,8 кг марихуаны, свыше 2,5 кг частей наркосодержащих растений и самодельный пистолет. Подозреваемый сознался в содеянном.



