Расследования 25.01.2021 10:25
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25.01.2021 10:25
До 10 лет лишения свободы грозит 61-летнему пастуху из Быковского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мужчина обвиняется в краже, незаконном хранении наркотиков и огнестрельного оружия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что 22 сентября прошлого года пастух проник в домовладение местного жителя, где ножовкой отпилил от полипропиленовых труб электроводонагреватель, циркуляционный насос, три отопительных радиатора и 8 кранов. Похищенное мужчина перенес к себе домой. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.
В ходе обыска в жилище пастуха следователи обнаружили не только похищенное, но и около 2,8 кг марихуаны, свыше 2,5 кг частей наркосодержащих растений и самодельный пистолет. Подозреваемый сознался в содеянном.
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