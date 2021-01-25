Экономика

Региональный оператор: отсутствие договора не освобождает от ответственности

Экономика 25.01.2021 08:25 Новости компаний
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25.01.2021 08:25 Новости компаний


За два года работы реформы в области обращения с ТКО сотни хозяйствующих субъектов Волгоградской области так и не заключили договор с региональным оператором на вывоз мусора. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании,  из 80 000 зарегистрированных предпринимателей  от силы 25% избавляются от отходов легально. Анализ ситуации показал, что многие попросту не до конца осознают серьезность вопроса.
Выбранный на конкурсной основе региональный оператор – «Управление отходами - Волгоград» - с 1 января 2019 г. имеет право вывозить ТКО в полном соответствии с утвержденной территориальной схемой в Волгоградской области, В компании регоператора подчеркнули, что никакие иные компании-перевозчики таким правом не обладают, и привлечение их к вывозу ТКО – прямое нарушение федерального природоохранного законодательства. В итоге это может повлечь судебные разбирательства, административные штрафы до 250 000 рублей и приостановку деятельности предприятия.
Чтобы решить все вопросы в досудебном порядке, компания «Управление отходами – Волгоград» ведет системную работу по выявлению и предупреждению нарушителей. В ходе проверок на первом этапе неплательщикам вручаются уведомления о необходимости оформления письменного договора с региональным оператором. Если реакции не следует, то юрлица получают уже исковые заявления.
 «При этом в среде предпринимателей бытует ошибочное мнение, что отсутствие подписанного договора освобождает их от оплаты и, соответственно, не может быть взыскана задолженность. Но это далеко от истины, – отметила директор по договорной работе и взысканию ООО «Управление отходами – Волгоград» Ольга Андрианова. – Ведь услуга оказывается: региональный оператор по умолчанию и себе в убыток вывозит весь мусор, включая сокрытый недобросовестными юрлицами, который они отправляют в контейнеры у близлежащих домов, тем самым завышая объемы отходов и провоцируя образование свалок. Стоит ли удивляться потом, откуда образовался долг?».
«Юридическим лицам придется в итоге оформить договор с региональным оператором и еще заплатить неустойку за предыдущие периоды оказания услуги, начиная с 1 января 2019 года, – разъяснили в компании. – Тот самый случай, когда незнание не освобождает от ответственности. И сегодняшняя псевдоэкономия может обернуться для юрлиц серьезными затратами в будущем!»
Борясь с дебиторской задолженностью, только за 2020 год региональный оператор направил в суд 587 исков на сумму 166,5 млн. рублей. Более 120 решений в пользу исполнителя услуги уже вступили в законную силу, остальные – на стадии рассмотрения.  В компании отметили, что предприниматели могут выбирать, как платить - по факту или по нормативу. 
Проконсультироваться и подобрать более выгодные способы оплаты можно у специалистов регоператора по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40, 7 этаж или по телефону 8 (8442) 23-23-23.

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