В Волгоградской области коронавирус убил мужчину в расцвете лет





Коронавирус стал причиной смерти шести человек в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, это трое мужчин и трое женщин.

Так, 43-летний житель Николаевского района умер в больнице №2 города Волжского, куда его доставили с подтвержденным COVID-19 и двусторонней пневмонией. Выяснить, когда и при каких обстоятельствах мужчина был инфицирован, не удалось. У него было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Неизвестной осталась история заражения COVID-19 и 60-летней женщины из Камышина. 53-летний волгоградец, как выяснили медики, после появления первых признаков болезни, неделю лечился самостоятельно. Обратился к врачам, когда почувствовал себя совсем плохо. Аналогичная история и у 63-летней жительницы Камышина. Она также пыталась самостоятельно побороть вирус.

Не справилась с COVID-19 и 63-летняя женщина из Котовского района. Она лечилась амбулаторно, без положительной динамики. Ее доставили в стационар, но спасти не смогли. 74-летний мужчина проживал в Михайловском районе. Он несколько дней не обращался к врачу, лечился сам. В итоге его госпитализировали в центральную районную больницу, где он и скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 41 тысяча случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 564 человека. Всего за сутки выявлено 253 новых случая заражения COVID-19. Выздоровевших стало на 257 человек больше.



