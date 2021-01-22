Общество 22.01.2021 13:52
0
22.01.2021 13:52
Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Андрея Бочарова. Режим самоизоляции для данной категории граждан продлен до 21 марта 2021 года. С предложением о пролонгации данной ограничительной меры выступила главный санитарный врач Волгоградской области.
Жителям старше 65 лет разрешается покидать свои жилища по нескольким причинам – в частности, для похода в магазины, в аптеки, в места оказания других услуг, для обращения за медицинской помощью, для поездок на дачи и т.д.
Реклама
В Волгограде гостиницу жадного бизнесмена отключат от водоснабжения22.01.2021 17:52
Общество 22.01.2021 17:52
Щенячья радость: в волгоградском "Горпитомнике" готовятся к наплыву постояльцев22.01.2021 17:44
Общество 22.01.2021 17:44
Олег Савченко: в Волгоградской области сельские спортзалы ожидает капитальная переделка22.01.2021 16:12
Общество 22.01.2021 16:12
Волгоградскому подростку за один день собрали 5 миллионов рублей на протез22.01.2021 14:16
Общество 22.01.2021 14:16
В Волгограде вдове убитого на посту полицейского вручили награду мужа22.01.2021 11:55
Общество 22.01.2021 11:55
"У нас ледниковый период!": город в Волгоградской области остался без тепла22.01.2021 09:30
Общество 22.01.2021 09:30
В Волгограде УК наладила теплоснабжение дома, где проживает 82-летняя блокадница21.01.2021 21:29
Общество 21.01.2021 21:29
В Волгограде коммунальщики приготовились к очередным сюрпризам погоды21.01.2021 18:28
Общество 21.01.2021 18:28
Все памятники войны отремонтируют в Волгоградской области за два года21.01.2021 17:08
Общество 21.01.2021 17:08
"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)21.01.2021 16:13
Общество 21.01.2021 16:13
Молодые специалисты «Россети Юг» получили более 16 млн рублей поддержки для улучшения жилищных условий21.01.2021 15:48
Общество 21.01.2021 15:48
Коронавирус ослабил захват Волгоградской области, но продолжил убивать21.01.2021 11:54
Общество 21.01.2021 11:54
В Волгограде изъяли два центнера карамелек фабрики экс-президента Украины21.01.2021 08:22
Общество 21.01.2021 08:22
«У нас снова тепло!»: в Волгограде замерзающему 97-летнему ветерану починили отопление20.01.2021 15:15
Общество 20.01.2021 15:15
«Высота 102» на связи 24/7: ждем ваших историй и актуальных тем20.01.2021 15:04
Общество 20.01.2021 15:04
Реклама