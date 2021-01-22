



Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Андрея Бочарова. Режим самоизоляции для данной категории граждан продлен до 21 марта 2021 года. С предложением о пролонгации данной ограничительной меры выступила главный санитарный врач Волгоградской области.

Жителям старше 65 лет разрешается покидать свои жилища по нескольким причинам – в частности, для похода в магазины, в аптеки, в места оказания других услуг, для обращения за медицинской помощью, для поездок на дачи и т.д.







