Политика 21.01.2021 18:16
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21.01.2021 18:16
Грядущее предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы анонсировал сегодня Сергей Горняков. Главный партиец Волгоградской области, член Совета Федерации от региона заявил, что реготделению предстоит плотно и плодотворно поработать в 2021 году с тем, чтобы избрать в Госдуму РФ достойных людей, сообщает ИА «Высота 102». О предвыборной кампании Горняков упомянул на заседании президиума регионального политсовета «ЕР», которое состоялось сегодня в облдуме.
Депутаты нового созыва нижней палаты Федерального Собрания, по словам Горнякова, должны приносить пользу Волгоградской области, помогать губернатору и реготделению партии.
«Год будет непростой - год выборов в Госдуму. В ближайшее время будет стартовать предварительное голосование. Мы – единственная партия, которая использует этот механизм для выдвижения своих кандидатов, для выявления лучших из лучших. Не исключаю, что будем чаще встречаться. Потому что надо будет принимать быстрые решения – где-то онлайн, где-то в заочном режиме. Просьба, коллеги, всем сконцентрироваться на нашей основной задаче – избрать достойных кандидатов от «Единой России» в Государственную думу», - заключил Сергей Горняков.
Единый день голосования в 2021 году назначен на 21 сентября. В действующем созыве Госдумы Волгоградскую область представляют четверо одномандатников и столько же человек, избранных по федеральным спискам партий. Из восьми парламентариев только один не единоросс – это коммунист Николай Арефьев.
Окончательные списки кандидатов от «Единой России» еще не сформированы. В настоящее время идут активные консультации как на уровне региона, так и федерального центра. Известно, что в округах свои мандаты сохранят один, максимум два законодателя. Что касается списочников, то статус кандидата «уже в кармане», как минимум у одного действующего депутата с московской пропиской. Фамилии вероятных выдвиженцев от главной политической силы страны, по ожиданиям местных единороссов, могут стать известны примерно через месяц. Праймериз "ЕР" в регионе объявят также в феврале.
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