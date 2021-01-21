Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночь





40-летний житель Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела после так называемой новогодней «шутки». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в восьмом часу вечера 31 декабря 2020 года в помещении пригородного вокзала ст. Волгоград-1 позвонил по стационарному телефону для вызова полиции и заявил о намерении совершить террористический акт.

Судить «шутника» будут по статье 207 УК – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



