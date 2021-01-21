Банк «Открытие» предоставил мезонинное финансирование группе «ГОТЭК»

Экономика 21.01.2021 13:11
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21.01.2021 13:11
Банк «Открытие» завершил сделку по предоставлению мезонинного финансирования компании из сектора производства гофроупаковки в размере 3,5 млрд рублей.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в результате сделки банк «Открытие» стал основным кредитующим банком Группы предприятий «ГОТЭК». Сделка была структурирована с участием ООО «Открытие Капитал» и использует финансовый инструменты, который позволяет банку участвовать в росте стоимости акционерного капитала группы «ГОТЭК».
Группа предприятий «ГОТЭК» – один из крупнейших производителей гофроупаковки в России и лидер в области инноваций на рынке гофроупаковки.
Екатерина Чиркова, вице-президент банка «Открытие», директор департамента по работе с клиентами: «Мы рады быть для группы ГОТЭК опорным банком. Благодарим руководство и собственников компании за плодотворное сотрудничество».
Владимир Чуйков, председатель совета директоров группы предприятий «ГОТЭК»: «Для нас это важный новый шаг к более динамичному и инновационному развитию. Надеюсь, что у нас сложатся конструктивные отношения. Мы готовы делиться с банком своей экспертизой в отрасли».
Тимур Хамраев, генеральный директор ООО «Открытие Капитал»: «Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в промышленном секторе. Она была структурирована одновременно со стратегической сделкой, которую группа Готэк заключила с международным инвестором - датской компанией Brødrene Hartmann. Мы уверены, что наше партнерство с группой «ГОТЭК» будет продуктивным и взаимовыгодным».
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