Общество

Коронавирус ослабил захват Волгоградской области, но продолжил убивать

Общество 21.01.2021 11:54
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21.01.2021 11:54


Еще шесть человек скончались от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, всего в регионе уже 558 человек стали жертвами этой инфекции. Между тем, показатели суточной заболеваемости в регионе по сравнению с последними неделями снизились. Так, за минувшие сутки заболел 251 человек. 

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