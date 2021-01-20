Допраздновалась: в Волгоградской области пьяная женщина-водитель скрылась после аварии с полицейской машиной
Происшествия 20.01.2021 10:15
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20.01.2021 10:15
24 нетрезвых водителей были задержаны нарядами ДПС в день празднования Крещения - 19 января. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в половине восьмого утра в Краснооктябрьском районе был остановлен автомобиль «ВАЗ-21093» без государственных номеров под управлением 20-летнего водителя с явными признаками алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования установлен факт опьянения. Составлен и направлен в суд материал по ст. 12.8 КоАП РФ.
В Советском районе на пьянке попался 40-летний водитель - машину «ТАГАЗ» под его управлением остановили на ул. Ярославской. А в Урюпинске 32-летняя женщина-водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «Лада Гранта», на ул. Штеменко совершила столкновение со служебным автомобилем полиции «Лада Гранта», после чего с места аварии скрылась. В ходе розыскных мероприятий водитель-нарушитель задержана. Составлены административные материалы за оставлением места ДТП и нетрезвое вождение.
За дежурные сутки в следственные органы направлены собранные материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ в отношении шести автомобилистов, ранее лишенных прав за нетрезвое вождение и вновь севших за руль после употребления спиртного. Так, в Дзержинском районе лишенный прав 30-летний водитель был задержан нетрезвым за рулем «ВАЗ-2101». В Красноармейском районе 24-летний волгоградец, не имеющий прав и в декабре прошлого года уже задерживавшийся за нетрезвое вождение за рулем «ВАЗ-2107», вновь отказался от прохождения медосвидетельстования. В Алексеевском районе на автодороге «Самойловка-Шумилинская» была задержана автомашина «Дэу Нексиа» под управлением 31-летнего мужчины. В августе 2020 года он уже был лишен прав, а проведенное накануне освидетельствование показало, что водитель находится за рулем в состоянии опьянения.
Напомним, санкция статьи 264.1. УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» - предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
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