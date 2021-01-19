Общество

В Волгограде к битве инвалида войны с УК за тепло подключилась «тяжелая артиллерия»

Общество 19.01.2021 17:22
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19.01.2021 17:22


Мэрия Волгограда подключилась к решению вопроса с теплоснабжением отдельных квартир в доме № 85/4 по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе, где проживает 97-летний инвалид Великой Отечественной войны Василий Кузнецов. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, по понуждению профильных структур администрации города сегодня обслуживающая дом УК провела наладочные работы на внутридомовых сетях отопления, что обеспечит равномерную подачу ресурса во все квартиры и повышение температуры воздуха до нормативных показателей. Завтра утром комиссия с участием специалистов департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда проведет замеры температуры воздуха в жилых помещениях, где отмечались перебои с отоплением. Жильцы дома предварительно оповещены о необходимости выключить отопительные приборы для получения достоверных показаний. "Согласно результатам измерения будет принято решение о дальнейших действиях", - сообщили в мэрии.
Как ранее сообщала "Высота 102", неделю 97-летний Василий Кузнецов и его родственники не могли решить вопрос с холодными батареями в квартире трехэтажки на улице Кузнецкой. Дочь пожилого мужчины Юлия Ляхова рассказала, что проблема возникла после устранения неполадок в котельной, которую на время отключали. После этого в половине их квартиры, расположенной на первом этаже, пропало отопление. Жильцы квартиры неделю сами пыталась достучаться до обслуживающей их дом УК, но батареи так и остались холодными. 97-летний мужчина, который, по словам дочери, дошел до Берлина, был вынужден включать в два обогревателя, спать дома в ушанке и телогрейке. 
 

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