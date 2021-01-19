В Волгограде к битве инвалида войны с УК за тепло подключилась «тяжелая артиллерия»

Общество 19.01.2021 17:22
0
19.01.2021 17:22
Мэрия Волгограда подключилась к решению вопроса с теплоснабжением отдельных квартир в доме № 85/4 по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе, где проживает 97-летний инвалид Великой Отечественной войны Василий Кузнецов. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, по понуждению профильных структур администрации города сегодня обслуживающая дом УК провела наладочные работы на внутридомовых сетях отопления, что обеспечит равномерную подачу ресурса во все квартиры и повышение температуры воздуха до нормативных показателей. Завтра утром комиссия с участием специалистов департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда проведет замеры температуры воздуха в жилых помещениях, где отмечались перебои с отоплением. Жильцы дома предварительно оповещены о необходимости выключить отопительные приборы для получения достоверных показаний. "Согласно результатам измерения будет принято решение о дальнейших действиях", - сообщили в мэрии.
Как ранее сообщала "Высота 102", неделю 97-летний Василий Кузнецов и его родственники не могли решить вопрос с холодными батареями в квартире трехэтажки на улице Кузнецкой. Дочь пожилого мужчины Юлия Ляхова рассказала, что проблема возникла после устранения неполадок в котельной, которую на время отключали. После этого в половине их квартиры, расположенной на первом этаже, пропало отопление. Жильцы квартиры неделю сами пыталась достучаться до обслуживающей их дом УК, но батареи так и остались холодными. 97-летний мужчина, который, по словам дочери, дошел до Берлина, был вынужден включать в два обогревателя, спать дома в ушанке и телогрейке.
Реклама
В Волгограде митрополит Феодор освятил Волгу19.01.2021 15:07
Общество 19.01.2021 15:07
«Это аномалия или халатность?»: поселок в Волгограде снова тонет из-за повторного порыва трубы19.01.2021 14:30
Общество 19.01.2021 14:30
Чиновники ответили возмутившимся резким ростом платы за отопление волгоградцам19.01.2021 13:04
Общество 19.01.2021 13:04
Мечты сбываются: в Волжском бездомная сирота получила квартиру19.01.2021 12:06
Общество 19.01.2021 12:06
В Волгограде концессионеров оштрафовали за вторжение на территорию купеческого дома19.01.2021 11:43
Общество 19.01.2021 11:43
«Наша жизнь превратилась в ад»: волгоградские чиновники требуют лишить жилья семьи с детьми19.01.2021 11:11
Общество 19.01.2021 11:11
Губернатор Волгоградской области поздравил жителей с Крещением19.01.2021 09:44
Общество 19.01.2021 09:44
"Спасут маски и вера в бога": волгоградцы стоят в очередях для крещенских купаний (ВИДЕО)19.01.2021 02:35
Общество 19.01.2021 02:35
"В окопах не мёрз, а дома замерзает": в Волгограде инвалид войны неделю сражается с УК за тепло18.01.2021 17:34
Общество 18.01.2021 17:34
Кому в купель вход воспрещен?: в волгоградском Роспотребнадзоре пояснили, почему разрешили Крещенские ныряния18.01.2021 16:57
Общество 18.01.2021 16:57
На ледяных горках под Волгоградом покалечились двое детей18.01.2021 15:40
Общество 18.01.2021 15:40
Волгоградцам назвали телефоны для жалоб на непроходимые дворы18.01.2021 13:48
Общество 18.01.2021 13:48
В Волгограде от коронавируса скончался первый тренер Елены Исинбаевой18.01.2021 13:45
Общество 18.01.2021 13:45
Пробки рассосались: в Волгограде спецтехника продолжает очистку дорог18.01.2021 13:29
Общество 18.01.2021 13:29
В Волгоградской области приключения косули закончились вызовом МЧС (ВИДЕО)18.01.2021 13:04
Общество 18.01.2021 13:04
Реклама