Волгоградского главу Росимущества обвинили в уголовном преступлении





Сегодня предъявлено обвинение руководителю территориального Управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, в ближайшее время начнется судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании чиновнику меры пресечения - запрета определенных действий.

Ефимову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ - «Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Накануне, Центральный райсуд ограничил свободу главному судебному приставу Волгоградской области Владимиру Евстигнееву . Ему предъявлено обвинение в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере.

По данным следствия, руководитель УФССП пытался купить через подставное лицо элитную иномарку, выставленную на торги из-за долгов прежнего владельца. При этом он решил сэкономить и потребовал от директора торговой площадки заплатить 160 тысяч рублей комиссионного сбора за победу в аукционе.



