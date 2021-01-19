Расследования

Волгоградского главу Росимущества обвинили в уголовном преступлении

Расследования 19.01.2021 16:19
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19.01.2021 16:19


Сегодня предъявлено обвинение руководителю территориального Управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, в ближайшее время начнется судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании чиновнику меры пресечения - запрета определенных действий.     
Ефимову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ - «Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
Накануне, Центральный райсуд ограничил свободу главному судебному приставу Волгоградской области Владимиру Евстигнееву. Ему предъявлено обвинение в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере. 
По данным следствия, руководитель УФССП пытался купить через подставное лицо элитную иномарку, выставленную на торги из-за долгов прежнего владельца. При этом он решил сэкономить и потребовал от директора торговой площадки заплатить 160 тысяч рублей комиссионного сбора за победу в аукционе.

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