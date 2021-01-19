Волгоградского главу Росимущества обвинили в уголовном преступлении

Расследования 19.01.2021 16:19
0
19.01.2021 16:19
Сегодня предъявлено обвинение руководителю территориального Управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, в ближайшее время начнется судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании чиновнику меры пресечения - запрета определенных действий.
Ефимову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ - «Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
Накануне, Центральный райсуд ограничил свободу главному судебному приставу Волгоградской области Владимиру Евстигнееву. Ему предъявлено обвинение в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере.
По данным следствия, руководитель УФССП пытался купить через подставное лицо элитную иномарку, выставленную на торги из-за долгов прежнего владельца. При этом он решил сэкономить и потребовал от директора торговой площадки заплатить 160 тысяч рублей комиссионного сбора за победу в аукционе.
Реклама
Волгоградцу грозит срок за вымышленную историю о краже паспорта19.01.2021 10:08
Расследования 19.01.2021 10:08
Пристава в Волжском подозревают в фальсификации материалов в уголовном деле18.01.2021 19:52
Расследования 18.01.2021 19:52
Задержаны двое коммунальщиков по делу о гибели людей в яме с кипятком под Волгоградом18.01.2021 16:37
Расследования 18.01.2021 16:37
В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонии18.01.2021 16:01
Расследования 18.01.2021 16:01
Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругами18.01.2021 15:35
Расследования 18.01.2021 15:35
В Волгограде слесарю-газовику грозит 6 лет тюрьмы за смертельное ЧП в квартире15.01.2021 12:23
Расследования 15.01.2021 12:23
Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейского (ВИДЕО)14.01.2021 14:58
Расследования 14.01.2021 14:58
В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)14.01.2021 14:25
Расследования 14.01.2021 14:25
Гособвинение просит посадить пожизненно убийцу полицейского в Волгограде13.01.2021 17:53
Расследования 13.01.2021 17:53
Под Волгоградом экс-полицейский с подругой обогатились за счет гастарбайтеров13.01.2021 17:40
Расследования 13.01.2021 17:40
В Волгоградской области нарколог неудачно «отрезвил» чужого сынка за рулем13.01.2021 11:24
Расследования 13.01.2021 11:24
До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в Волжском12.01.2021 19:33
Расследования 12.01.2021 19:33
В райсуде Волгограда отказались рассматривать уголовное дело экс-судьи Добрыниной12.01.2021 12:30
Расследования 12.01.2021 12:30
В Волгограде пропавшего два дня назад школьника нашли в "Макдоналдсе"11.01.2021 20:42
Расследования 11.01.2021 20:42
В Волгограде раскрыли кровавое убийство с железным алиби преступника11.01.2021 14:08
Расследования 11.01.2021 14:08
Реклама