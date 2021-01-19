«Возможно ее влияние на судей Волгоградской области»: дело Юлии Добрыниной передали в Краснодар





Решение об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении Юлии Добрыниной, экс-председателя Дзержинского суда Волгограда, принято в Волгоградском областном суде. Как сообщила руководитель объе диненной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, перед принятием этого решения суд рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, в котором обращено внимание на участие Добрыниной Ю.В. в конкурсе на замещение должности председателя суда региона и «возможное в связи с этим её влияние в органах судейского сообщества Волгоградской области». Уголовное дело в отношении Юлии Добрыниной направлено в Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Краснодаре, для решения вопроса о его подсудности. Срок домашнего ареста обвиняемой продлён на 3 месяца, т.е. до 28 марта 2021 г. с сохранением ранее наложенных запретов и ограничений.

Напомним, ранее уголовное дело в отношении Юлии Добрыниной отказались рассматривать в Дзержинском районном суде. Судья заявила о самоотводе на основании того, что Юлия Добрынина была ранее ее руководителем. В результате дело с поступившим ходатайством заместителя Генпрокурора РФ об изменении подсудности перенаправили в Волгоградский областной суд.

Добрынина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). О задержании сотрудниками ФСБ РФ председателя Дзержинского райсуда стало известно в августе прошлого года. Это произошло в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения Добрыниной 2,5 млн рублей от жены подследственного бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах предполагали, что судья рассчитывала получить 20 млн рублей за свое содействие в освобождении коммерсанта из СИЗО «Лефортово» через влиятельных знакомых в профессиональном сообществе.

В силовых ведомствах также не исключают, что Добрынина могла обещать Зубковой помочь и в решении вопроса сохранения усадьбы «Сосновый бор». В Дзержинском райсуде на тот момент находилось дело о сносе объекта, принадлежащего опальному предпринимателю.

«При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщина задержана сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в Генпрокуратуре.

В ноябре Басманный суд Москвы отправил Добрынину под домашний арест. 30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной, в отношении которой разрешено было открыть уголовное дело о попытке мошенничества.

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