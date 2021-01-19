Здравоохранение 19.01.2021 13:56
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19.01.2021 13:56
"Я сегодня сделала второю дозу, поэтому пришла к вам зная, что я не опасна", - такое признание сделала сегодня журналистам на брифинге руководитель управления Роспотребнадзора Волгоградской области Ольга Зубарева. Как сообщает ИА "Высота 102", глава ведомства привилась двухкомпонентной вакциной "Спутник V". О своей вакцинации глава ведомства сообщила, отвечая на вопрос, является ли опасным для окружающих человек, который сделал прививку от COVID-19. "Нет, конечно", - заявила Ольга Зубарева. По ее словам, заболеть коронавирусом после вакцинации невозможно. Повышение температуры и возможная слабость - это реакция организма на саму прививку. Заболевание может произойти, если человек до прививки был уже зараженным.
Всего вакцинацию от коронавируса в Волгоградской области уже прошли 5717 человек. Сегодня привиться от COVID-19 может любой желающий, начиная с 18-летнего возраста.
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