



"Я сегодня сделала второю дозу, поэтому пришла к вам зная, что я не опасна", - такое признание сделала сегодня журналистам на брифинге руководитель управления Роспотребнадзора Волгоградской области Ольга Зубарева. Как сообщает ИА "Высота 102", глава ведомства привилась двухкомпонентной вакциной "Спутник V". О своей вакцинации глава ведомства сообщила, отвечая на вопрос, является ли опасным для окружающих человек, который сделал прививку от COVID-19. "Нет, конечно", - заявила Ольга Зубарева. По ее словам, заболеть коронавирусом после вакцинации невозможно. Повышение температуры и возможная слабость - это реакция организма на саму прививку. Заболевание может произойти, если человек до прививки был уже зараженным.

Всего вакцинацию от коронавируса в Волгоградской области уже прошли 5717 человек. Сегодня привиться от COVID-19 может любой желающий, начиная с 18-летнего возраста.



