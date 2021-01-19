Мечты сбываются: в Волжском бездомная сирота получила квартиру

Общество 19.01.2021 12:06
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19.01.2021 12:06
Жительница Волжского, имеющая статус сироты, получила квартиру после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сирота обратилась в надзорное ведомство с жалобой о нарушении жилищных прав. Девушка сообщила, что не может получить жилье, поскольку находится на лечении по состоянию здоровья.
Прокуратура Волжского помогла сироте собрать все необходимые документы для рассмотрения вопроса о ее включении в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья по категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Затем надзорное ведомство предъявило в суд исковое заявление в интересах девушки о возложении обязанности на региональный комитет строительства предоставить ей жилье.
Решением Центрального районного суда Волгограда иск прокурора был удовлетворен. В настоящее время судебное решение фактически исполнено – сироте вручены ключи от долгожданной квартиры, в которую она вселилась вместе со своим 3-летним сыном.
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