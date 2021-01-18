



В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области перечислили категории граждан, которым категорически противопоказано купание в ледяной воде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве в ответ на редакционный запрос, это относится к жителям региона, имеющим заболевания сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными патологиями. Также не рекомендовано окунаться в купели детям, беременным женщинам и пожилым людям.

При этом в управлении Роспотребнадзора пояснили, что оперативным региональным штабом было принято решение «о проведении церемонии омовения граждан в открытых водоемах в рамках православного праздника Крещение Господне 18-19 января с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии». При этом муниципальные образования самостоятельно определяют и согласовывают места обустройства купелей и проводят работы по обследованию дна. В ведомстве рекомендуют также соблюдать социальную дистанцию при ожидании очереди для омовения.

Напомним, в этом году в пяти муниципалитетах отказались от проведения организованных купаний. Власти Фролово, Михайловки, Киквидзенского, Ольховского и Новониколаевского районов объяснили это риском распространения коронавирусной инфекции при проведении массовых мероприятий, низкой температурой воздуха и опасностью роста количества пневмоний. Всего в регионе открылся 61 пункт для организованного купания граждан. В Волгограде решили не устанавливать пункты обогрева, а в Волжском и в Урюпинске теплые палатки будут, но с социальной разметкой.







