Кому в купель вход воспрещен?: в волгоградском Роспотребнадзоре пояснили, почему разрешили Крещенские ныряния
Общество 18.01.2021 16:57
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18.01.2021 16:57
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области перечислили категории граждан, которым категорически противопоказано купание в ледяной воде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве в ответ на редакционный запрос, это относится к жителям региона, имеющим заболевания сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными патологиями. Также не рекомендовано окунаться в купели детям, беременным женщинам и пожилым людям.
При этом в управлении Роспотребнадзора пояснили, что оперативным региональным штабом было принято решение «о проведении церемонии омовения граждан в открытых водоемах в рамках православного праздника Крещение Господне 18-19 января с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии». При этом муниципальные образования самостоятельно определяют и согласовывают места обустройства купелей и проводят работы по обследованию дна. В ведомстве рекомендуют также соблюдать социальную дистанцию при ожидании очереди для омовения.
Напомним, в этом году в пяти муниципалитетах отказались от проведения организованных купаний. Власти Фролово, Михайловки, Киквидзенского, Ольховского и Новониколаевского районов объяснили это риском распространения коронавирусной инфекции при проведении массовых мероприятий, низкой температурой воздуха и опасностью роста количества пневмоний. Всего в регионе открылся 61 пункт для организованного купания граждан. В Волгограде решили не устанавливать пункты обогрева, а в Волжском и в Урюпинске теплые палатки будут, но с социальной разметкой.
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