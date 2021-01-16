Поликлиника и скорая не спасли: больные COVID-19 волгоградцы боролись за жизнь до последнего

Здравоохранение 16.01.2021 14:48
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16.01.2021 14:48
Оперштаб раскрыл подробности о погибших за сутки от коронавируса жителях региона. Трое умерших проживали в Волгограде, двое - в муниципальных районах, сообщает ИА "Высота 102". Самому молодому из них было 48 лет, самый пожилой скончался на 81-ом году жизни. У всех пяти человек были хронические заболевания.
61-летний волгоградец уже при первых признаках болезни направился в поликлинику по месту жительства. Врач назначил ему амбулаторное лечение, которое положительных результатов не давало. По итогам исследования мужчину с двусторонней пневмонией положили в больницу №3, где он скончался.
48-летний житель областного центра и 77-летняя женщина из Даниловского района незамедлительно обратились за помощью медиков, однако домашнее лечение привело только к ухудшению состояния. За их жизнь боролись в стационарах, но болезнь оказалась сильнее.
53-летняя женщина из Октябрьского района первое время пыталась справиться с вирусом сама. Только спустя пять дней, когда стало гораздо хуже, больную увезли в областной госпиталь ветеранов войн. Врачи сделали все, что могли, однако пациентка скончалась. Примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусом 80-летней волгоградки, которая умерла вне госпиталя, медики не установили.
Напомним, всего в Волгоградской области от COVID-19 погибло 536 человек.
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