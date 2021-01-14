В Волгоградской области построят вторую новую инфекционную больницу

Общество 14.01.2021 12:31
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14.01.2021 12:31
В Камышине в следующем году появится новая инфекционная больница. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в городе уже идет подбор площадки под будущую инфекционную больницу на 60 мест. В течение 2021 года будет подготовлен проект, а работы на участке планируется начать уже в 2022-м. Напомним, новая инфекционная больница на 60 мест была введена в эксплуатацию в Волжском в прошлом году и здесь уже лечат от коронавирусной инфекции.
Также в Камышине, где сегодня побывал губернатор Волгоградской области, планируют капитально отремонтировать здание поликлиники и возвести еще одну. Власти города должны определиться с местом и сформировать техническое задание для подготовки проектно-сметной документации.
В настоящее время в Камышине завершается обновление хирургического и травматологического комплекса городской больницы. За два года здесь приведены в порядок все помещения, установлено современное оборудование, в том числе тяжелое диагностическое, медтехника для поддержания жизни пациента: аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, автоматический анализатор крови и другие. К 1 апреля все работы будут полностью завершены и новый блок примет первых пациентов, уточнили в администрации региона.
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