Под Волгоградом несколько поселков остались без света

Происшествия 09.01.2021 21:17
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09.01.2021 21:17
Около двух часов остаются без электроснабжения три населенных пункта в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, примерно с 19.00 обесточены поселки Госпитомник, Маслово и Бурковский. В аварийной службе компании "Россети Юг" пояснили, что энергетики ведут поиск места повреждения линий электропередачи - время возобновления подачи ресурса в сотни частных жилых домов пока неизвестно.
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