Происшествия

Под Волгоградом несколько поселков остались без света

Происшествия 09.01.2021 21:17
0
09.01.2021 21:17


Около двух часов остаются без электроснабжения три населенных пункта в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители,  примерно с 19.00 обесточены поселки Госпитомник, Маслово и Бурковский. В аварийной службе компании "Россети Юг" пояснили, что энергетики ведут поиск места повреждения линий электропередачи - время возобновления подачи ресурса в сотни частных жилых домов пока неизвестно.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Происшествия
09.01.2021 10:15
Происшествия 09.01.2021 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2021 10:09
Происшествия 09.01.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 10:43
Происшествия 08.01.2021 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 10:14
Происшествия 08.01.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 09:45
Происшествия 08.01.2021 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 08:40
Происшествия 08.01.2021 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2021 09:39
Происшествия 07.01.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2021 08:58
Происшествия 07.01.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.01.2021 17:41
Происшествия 06.01.2021 17:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.01.2021 15:32
Происшествия 06.01.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.01.2021 10:22
Происшествия 06.01.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.01.2021 09:00
Происшествия 06.01.2021 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2021 19:08
Происшествия 05.01.2021 19:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2021 18:08
Происшествия 05.01.2021 18:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2021 12:56
Происшествия 05.01.2021 12:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:49
Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:17
Под Волгоградом несколько поселков остались без светаСмотреть фотографии
20:14
Пандемией по криминалу: самые громкие преступления 2020 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:06
Военных из Волгоградской области заподозрили в принудительной вакцинации от коронавируса срочниковСмотреть фотографии
16:23
Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монетыСмотреть фотографии
15:36
Волгоградскую область сравнили с регионами ЮФО по количеству бедныхСмотреть фотографии
14:46
Лучше не будет?: в Волгоградской области откроют три новые лаборатории для тестов на коронавирусСмотреть фотографии
14:07
Аудиторы КСП Волгоградской области проверили спальни домов инвалидовСмотреть фотографии
12:38
Деткам на конфетки: правительство России установило новый прожиточный минимум на 2021 годСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус унес жизни более полутысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Истек кровью: водителя из Дагестана отправили в колонию за смертельное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
На астраханской трассе под Волгоградом погиб пешеходСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадали два человекаСмотреть фотографии
10:05
На набережной Волгограда появляются очертания нового пешеходного мостаСмотреть фотографии
20:04
«Поле чудес», спасение Маркса и УК после пинка: что изменили в жизни волгоградцев публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:02
Семья покалеченного в ДТП с автобусом "Волгоград-Москва" ребенка объявила сбор помощиСмотреть фотографии
17:30
Дорожники вспомнили в суде все тяготы подготовки к ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцамиСмотреть фотографии
15:28
К врачам обратились не сразу: в Волгоградской области умерли три пациента с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Подростка и его приятеля поймали на краже пожертвований в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Волгоградскую область накроет снег с дождемСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде автобусным остановкам официально присвоили народные названияСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде прохудившийся водопровод заливает пойму реки ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области опять пошла вверхСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Лада» с пассажирами опрокинулась в кювет: трое в больницеСмотреть фотографии
10:14
Водитель легковушки чудом выжил после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В ДТП на севере Волгоградской области пострадал младенецСмотреть фотографии
08:40
Не поджог: две машины сгорели ночью в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:25
ТОП видео от «Высоты 102»: огненный и дорожный ад, эпичный взрыв и пьяные покатушкиСмотреть фотографии
17:24
«Везли на операцию, умер от коронавируса»: молодой мужчина пополнил список жертв COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 